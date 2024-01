Legalità del lavoro, Cataldi: basta discriminazioni per i commercialisti

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, che si vedono privare in maniera ingiustificata della libera scelta di professionisti qualificati e in grado di certificare la corrispondenza dei loro contratti di lavoro individuali alle disposizioni di legge e del Ccnl di riferimento". Lo afferma, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.avanzata dal Consiglio Nazionale, necessita di una risposta in tempi brevi ma soprattutto di contenuti operativi. Da tempo, colleghe e colleghi attendevano un importante riconoscimento del Cndcec, espresso di recente dal consigliere nazionale Aldo Campo", sottolinea CataldiUna parificazione ai Consulenti del Lavoro nella gestione della procedura Asse.Co. sarebbe, tra l'altro, attuazione immediata di una delle richieste elaborate dall'Unione sin dal marzo 2018, quando è stata istituita la commissione di studio sulla Consulenza del lavoro".come dimostra anche la necessità di inclusione del dottore commercialista come figura abilitata all'assistenza del datore di lavoro nella negoziazione assistita nelle controversie di lavoro. Non è giusto distinguere tra "figli e figliastri" quando si tratta di tutelare il Paese. Il sistema di asseverazione della conformità dei contratti individuale di lavoro alle regole di base non è semplicemente l'esercizio di una professionalità, ma l'innesco di un circolo virtuoso di legalità in ambito giuslavoristico a beneficio di tutto il Paese. È il giusto e ovvio completamento a quanto il dottore commercialista sta già facendo in ambito di revisione legale, tributario e concorsuale", sottolinea, consigliere nazionale Ungdcec.26-01-2024 13:47