Lavoro, Orlando: contributo a coop sociali che assumono rifugiati

(Teleborsa) - Ilha firmato nei giorni scorsi il decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.Il contributo, spiega il Ministero in una nota,, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari aIl contributo si applica per ciascuno degli anni dal, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, per le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionaleIl beneficio sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio dellada parte delle cooperative sociali e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già messo a disposizione dell'Istituto. Non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020,, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 205 del 27 dicembre 2017. Il Decreto interministeriale in oggetto è stato trasmesso al Ministero dell'Interno per la firma di concerto.11-08-2022 16:54