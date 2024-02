Lavoro, "mismatch" domanda-offerta: ecco quanto ci costa

(Teleborsa)

"Ilil cosiddetto mismatch, vale unsecondo le stime al 2023".Così il presidente di Assolavoroi sottolineando che "per ridurre. E su questo bene ha fatto il Ministro Valditara a introdurre misure concrete di potenziamento"."La formazione professionale è prioritaria: e andrebbe finanziata con soldi pubblici. Nel nostro settore formiamo più di 3% poi accede a un contratto di lavoro dipendente - continua Baroni."È importante lavorare sull'inclusione sia con piani di lungo periodo che puntino a invertire la curva demografica, sia più immediatamente con azioni sistemiche. A questo si deve ovviamente aggiungere l'impegno per ridurre i neet e per gestire un'immigrazione armonica orientata a coprire con tempestività le opportunità di lavoro che restano scoperte in Italia. Su questo il Piano Mattei del Governo può essere una occasione formidabile. Attraverso le Agenzie si entra prima e meglio nel mondo del lavoro e i contratti a tempo indeterminato con noi sono più stabili rispetto a quelli firmati dalle aziende. E confidiamo in una azione vigorosa contro il lavoro precario o sotto tutelato come quello delle cooperativeonclude.12-02-2024 14:48