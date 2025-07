Lavoro, Istat: a fine giugno contratti in attesa rinnovo per 5,7 milioni dipendenti

(Teleborsa)

(Teleborsa) -i 44 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano ildei dipendenti – circa 7,4 milioni – e corrispondono al 54,0% del monte retributivo complessivo. Lo rende noto l'Istat in Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali relativi al secondo trimestre dell'anno spiegando che nel corso del secondo trimestre 2025 sono stati recepiti dieci contratti: cinque nel settore industriale, due nei servizi privati e tre nella pubblica amministrazione. A fine giugno 2025, i contratti in attesa di rinnovoi attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto, tra giugno 2024 e giugno 2025, è passato da 27,3 a 24,9 mesi; per il totale dei dipendenti aumenta da 9,8 a 10,9 mesi. La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-giugno 2025 è cresciuta del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.orarie a giugno 2025 segna un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,7% rispetto a giugno 2024; l'aumento tendenziale è stato del 2,3% per i dipendenti dell'industria, del 2,7% per quelli dei servizi privati e del 2,9% per i lavoratori della pubblica amministrazione. Quanto ai settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono: ministeri (+6,9%), militari-difesa e energia elettrica (+6,7%) e forze dell'ordine (+5,8%). L'incremento è inveceparticolarmente intensa facendo registrare il recepimento di dieci accordi. Nel settore privato, alla fine di giugno, poco meno di tre dipendenti su dieci sono in attesa del rinnovo del CCNL, mentre nel settore pubblico tutti i dipendenti risultano in attesa di rinnovo, in quanto gli accordi siglati sono relativi al triennio 2022-2024", scrive l'istat nel commento in cui spiega chesi è confermato robusto, ma in rallentamento rispetto al precedente trimestre; la decelerazione osservata per il settore privato non è stata compensata dall'accelerazione registrata per la pubblica amministrazione. Le retribuzioni contrattuali in termini reali a giugno 2025 restano ancora al di sotto di circa il 9% dei livelli di gennaio 2021".30-07-2025 13:51