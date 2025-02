Lavoro, INAIL: nel 2024 meno infortuni ma più mortali

(Teleborsa)

(Teleborsa) -presentatein diminuzionerispetto a gennaio-dicembre 2022, del 4,6% rispetto a gennaio-dicembre 2021,anno che precede la crisi pandemica. E' quanto emerge dai dati mensili a dicembre 2024 sull'andamento infortunistico pubblicati dall'Inail.(+0,1%), in calo il Nord-Ovest (-3,0%), il Nord-Est (-2,2%), il Sud (-1,3%) e il Centro (-0,9%).con i maggiori incrementi percentuali si segnalano le province autonome di Trento (+4,4%) e Bolzano (+3,6%), l'Umbria (+3,1%), la Calabria (+1,6%), la Puglia e la Sardegna (+1,2% ciascuna), mentre quelle con i decrementi maggiori sono il Molise (-7,3%), la Basilicata (-5,5%), la Liguria (-4,7%), l'Abruzzo e l'Emilia Romagna (-4,3% ciascuna).occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (al netto degli studenti), denunciati all'Inail entro il mese di dicembre 2024 sono stati 96.835, in aumento del 5,0% rispetto ai 92.261 del 2023, del 10,0% sul 2022, del 22,7% sul 2021, del 57,6% sul 2020, e in diminuzione dell'1,7% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica.di denuncenella gestione Industria e servizi (dagli 82.409 casi del 2023 agli 86.649 del 2024), un +12,4% in Agricoltura (da 1.439 a 1.618) e un +1,8% nel Conto Stato dipendenti (da 8.413 a 8.568).Quanto alledi ogni ordine e grado presentate all'Inail entro il mese diin aumento del 10,9% rispetto alle 70.215 del 2023. Tè da imputare soprattutto all'estensione della tutela Inail agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado in vigore dal settembre 2023,04-02-2025 18:13