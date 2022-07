Lavoro, in agricoltura almeno 10mila migranti senza diritti

(Teleborsa)

(Teleborsa) -i lavoratori agricoli migranti che vivono in insediamenti informali in Italia. Luoghi di privazione dei diritti e sfruttamento, in molti casi presenti da diversi anni, privi di servizi essenziali e di servizi per l'integrazione.E' quanto rileva il rapporto "Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare" pubblicato oggi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nell'ambito del piano triennale di contrasto allo sfruttamentoRealizzato dalla Fondazione Cittalia dell'Anci, il report presenta i risultati di un'indagine senza precedenti per copertura nazionale e ampiezza di restituzione. Sonoche hanno segnalato la presenza di 150 insediamenti informali o spontanei non autorizzati, con sistemazioni varie (casolari e palazzi occupati, baracche, tende e roulotte) e presenze che vanno dalle poche unita' registrate nei micro insediamenti, alle migliaia di persone nei "ghetti".Il ministro, Andrea Orlando e il presidente Anci Decaro sottolineano che bisogna "restituire dignità a lavoratori".19-07-2022 14:51