Lavoro, Fipe: "Previste 75mila assunzioni a settembre"
(Teleborsa) - "Le imprese della ristorazione prevedono di assumere 75 mila lavoratori nel mese di settembre che salgono a 205 mila nel trimestre settembre-novembre a confermare che il settore non è solo il volano principale dell'occupazione nel settore turistico ma è un punto di riferimento per la crescita complessiva dell'occupazione con uno share del 15%". Questo il commento dell'ufficio studi di Fipe-Confcommercio sui dati diffusi dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
"Sotto il profilo territoriale – prosegue l'ufficio studi di Fipe-Confcommercio – sono le imprese attive nelle città più grandi ad esprimere il maggiore fabbisogno di personale a cominciare da Roma, Milano e Napoli. Tra le altre città del sud si segnala Bari".
(Teleborsa) 05-09-2025 11:02
