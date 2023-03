Lavoro, donne: sì a salari migliori, ma non a scapito della salute

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Unopiù alto, ma anche prospettive di, flessibilità e, soprattutto, un migliore equilibrio psicofisico. È quanto chiedono al mondo del lavoro le, protagoniste nel 2022 di un fenomeno inedito. Secondo le elaborazioni dellasu dati Inps, nei primi nove mesi del 2022 sono state assunte 2 milioni 616 mila donne, una cifra record. Ma, allo stesso tempo, oltre 642mila hanno deciso di lasciare volontariamente il proprio impiego (+21,5% rispetto al 2021), perlopiù a tempo indeterminato (54,8%).La ricerca, effettuata su undi 1000 occupati, dimostra come le donne stiano interpretando, più dei loro colleghi uomini, lein atto nel mondo professionale, portando una visione più dinamica e una cultura più in linea con i cambiamenti epocali che attraversano questa dimensione di vita delle persone. I dati parlano chiaro: le donne sono in media meno soddisfatte del proprio lavoro rispetto agli uomini (25% contro 18,8%). E le cause di questasembrerebbero legate più a scarse prospettive di crescita all'interno del contesto lavorativo attuale (il 43,4% le reputa basse o molto basse) che alla retribuzione (elemento meno rilevante).Oltre a ciò, rileva ladelle aziende verso quegli elementi diche possono disegnare un contesto lavorativo più funzionale alle esigenze delle lavoratrici madri: il 49,4% giudica questo aspetto insoddisfacente. Non è tutto. A guidare le ‘Grandi Dimissioni' femminili, infatti, è anche la ricerca di stimoli nuovi e la voglia di rimettersi in gioco; di cercare un rinnovamento personale prima ancora che professionale. Infatti, a fronte del 36,4% di donne che hanno cambiato lavoro o lo stanno cercando perché non più soddisfatte, vi è un 34,6% che cerca un cambiamento a prescindere.Tra i fattori ritenuti imprescindibili dell'occupazione ricercata, al primo posto spiccano, parimerito, ile quello. Emerge, però, un dato interessante: a fronte di una metà di lavoratrici per cui il passaggio a un altro impiego dipende dalla possibilità di un salario migliore, vi è un'altra metà per cui questo aspetto non è così decisivo e che cambierebbe anche a costo di un downgrade retributivo. Ladel posto di lavoro è una condizione indispensabile per il 27,2% delle intervistate, un valore di poco superiore al 24,1% che, invece, più che all'aspetto contrattuale, guarda ai contenuti del lavoro e alle prospettive di crescita professionale e di carriera.A seguire, per il 22,1% sarebbe fondamentale trovare un impiego vicino casa o che riduca i tempi di; per il 20,4%, un ambiente di lavoro più ‘accogliente'; una quota simile, infine, mira a una maggiore. Il report traccia anche un identikit delle donne dimissionarie: si tratta perlopiù di giovani. Il 32% di quelle che hanno lasciato un'occupazione ha meno di 30 anni, quasi la metà (49,2%) tra i 30 e i 50 anni. Oltre un terzo (38,6%) era occupata nel commercio e nelle attività turistiche (38,6%), seguono le attività professionali, scientifiche e tecniche (23,3%). A, il Nord Ovest ha contribuito al 34,6% delle dimissioni volontarie e la sola Lombardia ne ha raccolte quasi un quarto (24,2%)."La ricerca dimostra ciò che i Consulenti del Lavoro ripetono da tempo: puntare sul welfare aziendale è un investimento, non un costo a perdere", ha commentato, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. "In un mercato del lavoro così mobile, che richiede figure professionali nuove, i lavoratori devono essere incentivati a restare attraverso benefit e strumenti capaci di valorizzarli come risorse. Di conseguenza, lo sforzo delle imprese deve essere quello di avviare un sistema di welfare personalizzabile, calibrato sulle esigenze di ogni singolo dipendente".07-03-2023 17:47