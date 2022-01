Lavoro, continua a soffrire il retail. Maggiori opportunità nella logistica e nella ho.re.ca

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il secondo semestre del 2021 ha registrato unrispetto alla prima parte dell'anno, che era stata contrassegnata da un vero e proprio boom (+62%). Parallelamente, i dati dell'Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione registrano un ulterioreSono sempre le donne a cercare lavoro in misura maggiore rispetto agli uomini: ben il 63%, contro un 37% della compagine maschile. Il dato, che esaspera il risultato allarmante registrato nel primo semestre (58 vs 42%), conferma che l'aumento dell'occupazione del 2021 ha riguardato solo gli uomini. La situazione, non dissimile a quella della prima parte dell'anno, conferma il generale attendismo degli italiani: chi ha un lavoro se lo tiene e non pensa a cambiarlo. Da qui ancora il saldo negativo della domanda di posti di lavoro. Nella seconda parte dell'anno la maggior difficoltà delle donne a trovare un'occupazione. Questo il quadro che emerge dall', condotta su un campione di 50mila utenti attivi sui portali verticali dell'agenzia nel secondo semestre del 2021."La seconda parte dell'anno – dichiara– conferma una situazione complessa, contraddistinta dalla crescita congiunturale dell'occupazione rilevata dall'Istat (a novembre +2,2% rispetto al 2020) e dalla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. A queste notizie positive fanno da contraltare tre fattori: in primis, l'attendismo della forza lavoro, che preferisce non cambiare in un momento di assoluta incertezza; in secondo luogo, la situazione delle lavoratrici, mai come oggi vere vittime degli esiti della pandemia sul lavoro, che non riescono a trovare un'occupazione e, pur più titolate e preparate, restano al palo; infine, dobbiamo continuamente ricordare la drammatica spaccatura Nord-Sud, che è ben lontana dall'essere ricucita nonostante sia oggetto di dibattito da decenni e cardine del PNRR".Guardando leil rapporto Jobtech rileva come siano i millennials a rappresentare la quasi metà del campione di chi cerca lavoro: appartiene a questa fascia d'età il 46% del totale; segue, con il 28%, la Generazione Z. Non mancano, però, gli over 40: è membro della Generazione X il 23% e un Baby boomer il 2,9% del totale.In fatto di opportunità lavorative e dinamismo occupazionale: considerando complessivamente l'anno appena passato, – si legge nel report – il 75,7% degli annunci di lavoro online proveniva dal(rispettivamente il 42,1% dal Nord-Ovest e il 33,6% Nord-Est). Dalsolo il 15,7%, mentre dalsolo il 8,7%. Un divario, questo, che si ripercuote anche sulla domanda di lavoro. Non è un caso che il 23,4% di chi ha cercato un'occupazione, attraverso la rete, nel secondo semestre dell'anno risieda in Lombardia. Anche rapportando i dati con la popolazione, le regioni con la popolazione più attivamente alla ricerca di lavoro sono state Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Lombardia. Di contro, quelle in cui si è meno cercato lavoro tramite i canali online sono state Calabria, Sicilia e Basilicata. La spaccatura Nord-Sud si conferma anche per quanto riguarda la competizione tra candidati: le regioni contraddistinte dai più alti rapporti tra annunci e candidature sono state Sicilia e Sardegna, mentre quelle dove c'è stata minor competizione su una singola offerta di lavoro, e quindi più chance di assunzione, sono state Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna.Anche nel secondo semestre dell'anno trovare lavoro è un'impresa che dipende dal settore scelto: più facile trovare lavoro, perché il divario tra domanda e offerta è più piccolo, nell'– business che negli scorsi mesi aveva davvero sofferto nel far incontrare domanda e offerta di lavoro – e, a seguire, nellae nelDi contro, è ila soffrire maggiormente: qui le persone in cerca di lavoro sono nettamente di più rispetto agli annunci disponibili.Al di là del settore più o meno appetibile, gli annunci che rilevano il maggiore interesse da parte di chi è alla ricerca di lavoro contengono la parola: nonostante il parziale ritorno alla normalità che abbiamo vissuto perlomeno fino a poche settimane fa, questo fattore appare, – sottolinea Jobtech – più che un benefit, una condizione imprescindibile, segno forse di una nuova cultura del lavoro.25-01-2022 11:08