Lavoro, Bonomi: avviso comune è visione sul futuro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,esprime "che ha dimostrato il Presidentenella vicenda del blocco dei licenziamenti, che "ci ha consentito di arrivare alla firmache contiene una parte importante, quella relativa alle, che viene condivisa da tutti". A margine della cerimonia di consegna dei diplomi per l'avviamento al lavoro dei 23 ragazzi che hanno concluso con successo il primo biennio formativo dell'Its Meccatronico del Lazio,ha aggiunto che questa parte "deve essere realizzata su principi condivisi, c'è proprio questa espressione".Per il numero uno degli industriali l'avviso comune tra Governo e parti sociali rappresenta "una visione sul futuro , una grande responsabilità per tutti noi, visto anche il cronoprogramma di riforme e investimenti" del Recovery plan."Si torna a quello che aveva detto Confindustria a settembre:. Oggi siamo tutti contenti di questo grande patto. Abbiamo perso qualche mese, masottolinea Bonomi che rivendica: "Avevamo sempre dichiarato che non c'era necessità di un blocco dei licenziamenti perchè c'erano a disposizione tutti gli strumenti, soprattutto la cassa integrazione ordinaria, che con l'azzeramento dei contatori davadi- ha affermato - l'avevamo detto fin dall'inizio, è stata la conferma che quello che dicevamo era corretto". Bonomi auspica che arrivi presto il testo sulla riforma degli ammortizzatori ricordando che "abbiamo sentito il Ministro (Orlando, ndr) affermare che tra poche settimane verràAd oggi non abbiamo visto alcun testo. Credo sia auspicabile evitare gliQuanto al"è una misura che era nata per il contrasto all'evasione. Non ci sono dati al riguardo.una misura onerosa i cui fondi possono essere utilizzati per altra copertura".01-07-2021 06:53