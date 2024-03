Lavoro, aumentano del 20% le donne che svolgono mestieri digital

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il divario digitale tra uomo e donna è stato battezzatoe, come affermato da Sima Bahous, vice segretaria generale delle Nazioni Unite, è il nuovo volto della. Secondo le stime dell'ONU, solo il 28% delle persone laureate in ingegneria e il 22% di quelle che lavorano nel settore dell'intelligenza artificiale a livello globale sono donne1. Questo scarto è confermato anche dai dati Eurostat per il settore delle(ICT), che affermano come in Europa quest'ultimo sia scarsamente rappresentato dalle donne: le professioniste sono solo il 19%, contro l'81% degli uomini. Allo stesso tempo, sul totale dei laureati europei, le donne con una laurea in ICT rappresentano solo il 2% (per la controparte maschile la percentuale sale all'8%), con il valore più basso che si registra in Italia (0,5%)2.Il digital gender gap è quindi una realtà, ma in Italia si cominciano a notare alcuni segnali positivi. Infatti, secondo i dati di, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, nell'ultimo anno sono cresciute del 20% le donne che, sulla piattaforma, si occupano di digitale.Quando si parla di donne nel digitale, iche hanno registrato una maggiore adesione sulla piattaforma da parte delle professioniste, secondo ProntoPro.it, sono stati quelli nel campo del Design e sviluppo web (69%) e del Marketing Digitale e Social Media (24%), seguiti dai Servizi e consulenza IT (5,5%) e, infine, da quelli legati allo Sviluppo di software e applicazioni (1,5%).In particolare, andando ad analizzare ladei diversiofferti nell'ultimo anno dalle donne in ambito digitale e mettendola a paragone con quella maschile, si nota che più della metà delle professioniste mette a disposizione le proprie competenze per la creazione di loghi (46%) e per la creazione e realizzazione di siti web (19%), due specializzazioni in cui laè centrale e che si trovano ai primi posti anche nella Top 10 maschile, occupando però una percentuale inferiore di uomini, rispettivamente il 28% e il 23% dei liberi professionisti. Nel ranking femminile si trovano al terzo posto e subito fuori dal podio rispettivamente i ruoli di(9,5%),(8%) e(6%), mestieri clou del mondo della comunicazione che fanno capolino solo nella seconda metà della classifica dei professionisti maschili.Seguono, nel ranking femminile, i servizi di(4%) e(4%), al sesto e settimo posto; chiudono la Top 10 Webmaster (1%), Programmatrice informatica (0,4%) e Sviluppo app (0,4%). Da notare come proprio Webmaster e Sviluppo app siano assenti nella classifica maschile, dove, al contrario, compaiono in maniera esclusiva Sistemista e Sviluppatore software.14-03-2024 10:49