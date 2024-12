Lavoro, accordo Consip sulla Sicurezza: critiche, esclusioni e il monito di Sintesi S.p.A.

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'sullaè al centro delle polemiche, sollevando critiche da parte di esperti e operatori del settore., storica azienda di servizi prevenzionistici, denuncia, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di migliaia di lavoratori pubblici. Il, infatti, ignora la complessità della Pubblica Amministrazione, adottando una logica standardizzata inadeguata per affrontare i rischi specifici di categorie professionali molto diverse.Redatto senza il coinvolgimento di esperti del settore, l'Accordo applicaper mansioni differenti, come vigili del fuoco, operatori ambientali e impiegati amministrativi, trattando la sicurezza sul lavoro come un. Questarischia di compromettere un diritto fondamentale, creando una spaccatura pericolosa tra lavoratori di "Serie A", coperti dal bando Consip, e quelli di "Serie B", esclusi da adeguate protezioni.Il bando ha escluso migliaia di, molte delle quali aderivano da anni al sistema di Convenzioni. Questa scelta, unita all'aggiudicazione quasi esclusiva a un, ha suscitato perplessità anche all'interno della P.A., dove referenti lo definiscono un modello "suggestivo" ma discriminatorio.Il quadro è ulteriormente aggravato dai dati allarmanti dell': nel 2023 sono stati denunciati oltre 95.000 infortuni tra i dipendenti pubblici (+2% rispetto al 2022), con 38 decessi (+5,5%) e un aumento del 21% delle malattie professionali. A essere particolarmente colpiti sono gli studenti delle scuole pubbliche, esclusi dall'Accordo e protagonisti del 70% degli incidenti segnalati.In risposta alle lacune del bando,ha deciso di offrire i propri servizi di sicurezza alle Amministrazioni escluse, garantendo elevata qualità e costi più bassi rispetto all'Accordo Consip. "La sicurezza sul lavoro non può essere sacrificata per errori procedurali o logiche monopolistiche," dichiara l'azienda, impegnandosi a tutelare i diritti dei lavoratori pubblici. "Il caso solleva un interrogativo cruciale: può la sicurezza sul lavoro, un diritto fondamentale, essere subordinata a logiche di standardizzazione e competizione economica?", domanda l'azienda.09-12-2024 11:26