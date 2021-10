Lavoro, 37mila nuovi posti con successo incentivo Resto al Sud

(Teleborsa)

(Teleborsa) -pe l'incentivo, dedicato a coloro che vogliano avviare un'attività imprenditoriale nel Mezzogiorno.a settembre, che si afferma come il miglior mese dall'avvio delle agevolazioni a gennaio 2018, portando ilGlisono complessivamente pari adi euro ed igià erogati sono pari adi euro, per unache sfiora idi lavoro.Un risultato che è frutto anche dei tempi rapidissimi di risposta assicurati da Invitalia ai neoimprenditori, che sono significativamente inferiori ai 60 giorni previsti dalla normativa.Il dato conferma, quindi, lmesso a disposizione delle imprese che vogliono avviare o rafforzare il proprio business nel Mezzogiorno, composto da une da un, assistito dal Fondo di garanzia di Mediocredito Centrale. I fondi disponibili ammontano nel complesso aResto al Sud prevede una copertura finanziaria pari al 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative, fino ad un massimo di 50mila euro a richiedente e 200mila euro per quattro soci, promosse dagli under 56 residenti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) o nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (116 comuni collocati fra Lazio, Marche ed Umbria), a cui stanno per aggiungersi le isole minori del Centro-Nord. Sono finanziabili le attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, le attività turistiche, le attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria). Sono escluse le attività agricole ed il commercio.08-10-2021 09:28