            Notizie Teleborsa

            Larry Ellison supera Musk: è lui l'uomo più ricco del mondo

            News Image (Teleborsa) - Elon Musk perde il primato di uomo più ricco al mondo a favore di Larry Ellison, cofondatore di Oracle, il cui patrimonio ha raggiunto 393 miliardi di dollari dopo un aumento record di 101 miliardi in un giorno, grazie al boom delle azioni trainato dall'intelligenza artificiale. Tra i contratti più rilevanti, quello con OpenAI per fornire energia ai suoi sistemi.

            Ellison, storico investitore di Tesla e amico di Musk, è ora protagonista del più grande incremento giornaliero di ricchezza mai registrato secondo Bloomberg. Musk, intanto, punta a un nuovo piano di compensi legato al raggiungimento di una capitalizzazione record per Tesla, che potrebbe riportarlo al vertice.

            (Teleborsa) 11-09-2025 08:49


