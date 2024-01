Lanciato il razzo Vulcan: porterà primo lander di un privato sulla Luna

Boeing

Lockheed Martin

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È partito alle 8:18 italiane dalla stazione di lancio di Cape Canaveral, in Florida (USA), il, costruito dalla, una joint venture tra. Laintende portare per la prima volta sulla Luna un veicolo costruito da un'azienda privata. Se tutto andrà bene, si tratterà anche del primo soft landing degli Stati Uniti sulla Luna dopo l'ultimo atterraggio dell'Apollo nel 1972.Il volo Cert-1 include. Il primo è il, costruito dall'Astrobotic come parte dell'iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA per fornire scienza e tecnologia sulla superficie lunare. Se tutto andrà bene, Peregrine atterrerà sulla Luna il 23 febbraio. Il secondo carico è lanello spazio profondo del Celestis Memorial Spaceflights, nota come Enterprise Flight.08-01-2024 08:59