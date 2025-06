Labattaglia (commercialisti): "Il futuro del lavoro passa da competenze e adattabilità"

(Teleborsa)

"Il mondo del lavoro è attraversato da una, alimentata da innovazioni tecnologiche, cambiamenti demografici, transizioni ecologiche e nuove dinamiche economiche globali. In questo scenario in evoluzione, concetti come, ma vanno letti come elementi strettamente interconnessi di un unico sistema. La capacità di un individuo di accedere al lavoro e di mantenerlo nel tempo dipende sempre più dalla formazione continua, dall'adattabilità ai cambiamenti e dalla capacità di muoversi con flessibilità all'interno di mercati in costante ridefinizione.Tutto ciò impone unachiamate a investire sul capitale umano, e per le istituzioni, che devono garantire politiche attive del lavoro efficaci, inclusive e lungimiranti. Di fronte a queste sfide complesse, si aprono però anche grandi opportunità: ripensare il lavoro in chiave innovativa può significare costruire un modello economico e sociale più giusto, più dinamico e capace di valorizzare appieno le potenzialità di ogni persona".Con queste paroleha presentato il convegno "Il mercato del lavoro regolare tra occupabilità e occupazione: scenari attuali e prospettive future", che si terrà venerdì 20 giugno 2025 dalle ore 9,00 a Palazzo Calabritto (piazza dei Martiri, 30 a Napoli). Un appuntamento perin un contesto segnato da transizioni tecnologiche, cambiamenti demografici e dinamiche economiche sempre più fluide.La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali di(presidente dell'Odcec di Napoli),(consigliere nazionale dei commercialisti italiani con la delega all'area lavoro),(coordinatore della Conferenza Odcec della Sicilia),(presidente dell'Odcec di Barcellona Pozzo di Gotto),(direttore generale di Form-App) e(referente nazionale del Fondo Conoscenza). L'introduzione sarà curata da(segretario generale dell'Associazione nazionale commercialisti area lavoro), mentre i lavori saranno moderati da, che guiderà il confronto tra i numerosi esperti del settore.Nella sessione mattutina, interverranno(dirigente Inail),(dirigente dell'area manageriale entrate contributive Inps di Napoli),(dirigente dell'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Napoli),(presidente nazionale Anviv) ed(presidente del Centro Studi Adris di Messina).Nella sessione pomeridiana si terrà unache vedrà protagonisti(magistrato presso la Corte di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, docente di Diritto della Sicurezza del Lavoro all'Università degli Studi di Milano),(professore di Diritto del Lavoro al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina),(presidente della Commissione Diritto del Lavoro dell'Odcec di Roma),presidente della Commissione area lavoro e previdenza dell'Odcec di Napoli) e(Commissione Diritto del Lavoro e Processo del Lavoro del Consiglio Nazionale Forense e segretario di Agi Campania).Il focus rappresenta unin cui si cercherà di delineare non solo le criticità attuali del mondo del lavoro, ma anche gli strumenti e le strategie per renderlo più equo, sostenibile e orientato al futuro.