La storia ventennale della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium nel quartiere Garbatella

(Teleborsa) - Ilè da vent'anni il punto di riferimento culturale del. Fa sorridere se si pensa al destino che il teatro avrebbe affrontato - diventare una sala bingo - se non fosse stato rilevato dalla, vent'anni fa. Era fondamentale che il quartiere avesse un centro di gravitazione teatrale, musicale e artistico, attorno al quale si snoda l'intera vita culturale della Garbatella.La Garbatella è uno dei, ricco di storia e cultura. Basta pensare ai grandi personaggi del mondo del cinema e della letteratura che lo hanno omaggiato o che sono nati in questa zona.nel film "Caro Diario" omaggia la Garbatella con la famosa passeggiata in Vespa del protagonista e quiha ambientato molte scene dei suoi romanzi. Nel quartiere Garbatella sono nati, tra gli altri,, che viene dal recente successo di "C'è ancora domani",ed. Insomma, la Garbatella è un quartiere che, ma, come spesso accade di questi tempi, c'è sempre bisogno di nuove iniziative per non far dimenticare alla popolazione le proprie origini e non farla sprofondare nel baratro del consumismo che danneggia le attività culturali.Tra il ricordo della Garbatella come centro culturale di Roma e il progresso spesso immemore del bagaglio culturale che porta il territorio, c'è da più di vent'anni il. Si tratta di una virtuosa controtendenza nel settore, quella che la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium vive e condivide da vent'anni, nel tentativo di, coinvolgendo, emozionando, realizzando continue iniziative a sostegno dell'arte e del teatro. La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, istituita dall'Università Roma Tre nel 2016 con l'intento di valorizzare le attività dello storico teatro di Garbatella,, sul rapporto fra tradizione e ricerca, sul coinvolgimento della comunità accademica, della città e del territorio. La Fondazione offre inoltre agli studenti dell'ateneo interessati ai settori dello spettacolo, della sua organizzazione e della sua comunicazione, la possibilità diacquisite nei loro percorsi universitari.Non a caso il presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium,, si esprime così in merito all'attività del Teatro Palladium: "Penso che il Teatro Palladium sia un teatro speciale proprio per questa sua capacità di essere un teatro di relazione, che crea connessioni e incontri. Questi incontri hanno un sapore formativo quando i grandi attori, i grandi musicisti, i grandi danzatori vengono sul nostro palco a parlare con i nostri studenti e danno il loro esempio. Ci sono eventi culturali, conferenze, dibattiti, che mettono a tema l'attualità e grandi soggetti della storia della cultura del ‘900, della città di Roma e del territorio".

Glisono infatti coinvolti nella vita del Palladium non soltanto come spettatori o frequentatori delle iniziative teatrali e culturali, ma anche prendendoai diversi settori della produzione e della gestione artistica. Ne è un esempio ilsotto la direzione artistica di Alessandra De Luca "Audience Revolution" che ha il preciso intento di rivoluzionare il rapporto dei giovani con il teatro. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, ci si deve porre delle domande volte ae fare in modo che sia il "£teatro" ad andargli incontro. Il coinvolgimento nelle attività culturali da parte delle nuove generazioni è un'esigenza, ma per farlo è necessario comprendere anche la dimensione mediale della cultura dei giovani. Solamente in questo modo è possibile soddisfare quella sete di teatro che è sicuro che i giovani hanno.Nel corso degli ultimi vent'anni il Teatro Palladium non si è, però, limitato alla formazione dei giovani, ma ha offerto uno, innamorandosi e facendo innamorare del teatro, della musica, del cinema e dell'arte in generale l'intera Garbatella, stagione dopo stagione. La stagione di quest'anno segna proprio il ventennale del Teatro Palladium, che arricchisce il suo programma con; fra i tanti, citiamo a titolo esemplificativo della missione educativa e culturale del teatro,, opera musicale inedita nel ricordo della Divina, l'iconica Maria Callas, in scena il 3 dicembre nell'ambito dello speciale ciclo di eventi "Callas Cantata". Il Teatro Palladium e la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium rappresentano un punto di riferimento del cuore culturale del quartiere Garbatella di Roma da oltre vent'anni, un vero e proprio esempio virtuoso non solo di cura del patrimonio artistico e culturale del territorio, ma anche di cultura attiva e interattiva, che coinvolge l'intera società.17-11-2023 15:11