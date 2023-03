La fibra di Open Fiber è arrivata a Loria (Treviso)

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, operatore attivo nei servizi in fibra ottica nel mercato all'ingrosso, ha comunicato che la sua. La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche nella regione Veneto, ha consegnato a cittadini ed imprese una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa).Il 27 febbraio, durante un incontro pubblico organizzato dall'Amministrazione, i tecnici di Open Fiber Alberto Sperandio (Regional manager in Veneto), Alessandro Battistel (Field manager coordinator in Veneto) e Davide Bertella (Field manager di Loria) hannodi Loria."Grazie all'ottima collaborazione con l'Amministrazione comunale adesso anche i cittadini e le imprese di Loria potranno avvalersi di un'infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce, permettendo così l'utilizzo di tutti i servizi innovativi, e ormai indispensabili, abilitati dal digitale", ha sottolineato Sperandio."Nel comune sonoconnesse attraverso un'infrastruttura che si sviluppa per circa 41 chilometri - ha detto Alessandro Battistel - Inoltre,immobiliari sono state raggiunte attraverso la tecnologia FWA, Fixed Wireless Access".01-03-2023 13:20