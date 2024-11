L'unicorno Satispay raccoglie altri 60 milioni di euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) -– l'innovativo network di pagamento che con l'ultimo round di raccolta guidato da Addition, a settembre 2022 ha raggiunto lo status di unicorno – conclude un nuovo aumento di capitale del valore di, portando la raccolta complessiva a oltre mezzo miliardo di euro.L', che è sostenuta dai tre principali investitori, Addition, Greyhound e Lightrock, riflette la forte alleanza di Satispay con gli stessi che, sulla base dell'ottimo percorso registrato in questi due anni, hanno visto la possibilità di accelerare in modo più che esponenziale la crescita della Società. Satispay ha infatti dimostrato di saper impiegare al meglio leraccolte raggiungendo tutti glidi crescita prefissati: ha superato il traguardo dei, ha colto una grande opportunità di mercato con il lancio dei servizi Buoni Pasto e Fringe Benefit - che in soli 12 mesi, grazie alle caratteristiche innovative, hanno raggiunto oltre 12.000 aziende clienti e superato i 50.000 utilizzatori creando le condizioni per diventare al più presto player di riferimento - e ha avviato il percorso per il lancio, previsto il prossimo anno, di nuovi servizi di investimento rivolti agli utenti consumatori della piattaforma.Dal canto suo Satispay, che ha trovato nei suoi principalidei veri e propri esperti con cui mantenere un confronto costante, è felice di consolidare questa partnership, e accrescere ancora più rapidamente il valore generato per tutti i propri soci, dipendenti e utenti finali, grazie all'impatto positivo di nuove risorse finanziarie che accelereranno ulteriormente crescita e lancio di nuovi servizi., co-founder e CEO di Satispay, ha commentato: "ancora una volta Satispay è accompagnata da un'alchimia perfetta che oggi si esprime in una partnership davvero forte con i nostri principali investitori che sostengono questa operazione - ma mi spingo a dire con tutti i nostri investitori - che ci hanno sempre supportato fin dall'inizio continuando a rinnovare la loro fiducia. A fronte dell'analisi dei risultati che abbiamo raggiunto con una parte delle risorse raccolte, ci danno ancora più benzina per spingere maggiormente sull'acceleratore della crescita. Poter fare questo raccogliendo prima e più del necessario, peraltro in un contesto in cui i mercati sono condizionati da repentini cambi geopolitici e il mondo del Venture Capital si è fatto più difficile per tutti anche come effetto dell'andamento dei tassi di interesse, è un grande privilegio".L'operazione arriva a seguito di una continua accelerazione e ha l'obiettivo di dare a Satispay le risorse per competere e affermarsi come leader non solo nel mercato dei, ma anche del welfare e degli investimenti. La cassa si aggiunge a quella già disponibile consentendo alla società di mantenere la forte crescita e valutare acquisizioni qualora dovessero presentarsi opportunità interessanti.Come ulteriore espressione di fiducia, l'operazione prevede l'aumento deida 3 a 5 per i fondatori, che tornano così a controllare la maggioranza.11-11-2024 09:54