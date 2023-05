L'economia circolare fa un passo indietro nel mondo, Italia ancora leader in Europa ma rallenta

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Tra le prime cinque economie dell'Ue, l'rimane il Paese leader nell'economia circolare, seguita nell'ordine da Spagna, Francia, Germania e Polonia. Tuttavia, il nostro paese ha rallentato sull'economia del riciclo: Spagna e Polonia crescono più velocemente. Nonostante gli allarmi sullesi rincorrano, il tasso di circolarità nell'economia mondiale sta diminuendo: in cinque anni siamo passati dal 9,1% al 7,2%. In altre parole, il Pianeta ricicla e riusa di meno.Sono questi alcuni dei dati al centro della quinta edizione del, realizzata dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presentato oggi, 16 maggio 2023, a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi di via Palermo.Tra le prime cinque economie dell'UE l'Italia rimane il Paese più circolare d'Europa, anche se negli ultimi cinque anni perde posizioni mentre altri Stati accelerano. Ilin Italia è al 18,4%, resta più alto della media UE (11,7%) nel 2021 - ultimo dato disponibile - ma eravamo al 20,6% nel 2020 e al 19,5% nel 2019. Per ladellesiamo, assieme alla Francia, davanti alle altre principali economie europee con 3,2 euro generati per ogni kg di materiale consumato e anche nella percentuale di riciclo sul totale dei rifiuti prodotti, speciali e urbani, siamo in testa con il 72%.Nella classifica complessiva delladelle cinque principali economie dell'(Italia, Germania, Francia, Spagna e Polonia) restiamo dunque leader ma nella tendenza degli ultimi cinque anni perdiamo posizioni: la Spagna ci segue a ruota e sta tenendo un ritmo di cambiamento più veloce dell'Italia.Il dato da cui parte l'analisi è preoccupante: l'brucia oltre. Accelerare la transizione all'economia circolare, dunque, contribuirebbe a migliorare le condizioni del Pianeta perché l'estrazione di materiale vergine potrebbe diminuire di oltre un terzo (-34%) e le emissioni di gas serra potrebbero essere ridotte contenendo l'aumento dellaentro i 2°C, salvaguardando insostituibili ecosistemi fondamentali per la vita del nostro Pianeta. Ma ci sarebbero anche consistentiA partire da un importante contributo alla lotta contro l'inflazione che viene alimentata dai rincari del costo dei materiali e dell'energia: le strategie mirate al recupero di materia ed energia hanno un evidente effetto deflattivo.All'evento, i cui lavori sono stati aperti da, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, hanno partecipatoPresidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile,Direttore Dipartimento sostenibilità` sistemi produttivi e territoriali ENEA,Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,Dirigente Divisione Economia Circolare, DG per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Ministero Imprese e Made in Italy,, Vicepresidente per l'Ambiente di Confindustria,Presidente Legambiente, Giorgio Graziani, Segretario Confederale CISL.16-05-2023 15:30