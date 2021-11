L'Australia riapre le frontiere dopo 600 giorni di chiusura serrata causa Covid

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Grande giorno per la causa del Covid. Il blocco dei viaggi da e verso l'Australia era, in piena pandemia, quando il governo aveva deciso di chiudere tutte le frontiere, anche agli australiani residenti all'estero.Lanon aveva permesso agli australiani di tornare in Patria nell'ultimo anno e mezzo. Ora, le città die, stando all'andamento dei contagi, hanno deciso dconsentire agli australiani vaccinati di viaggiare senza obbligo di quarantena., ha affermato il, mentre questa mattina all'alba atterravano i primi voli a SidneyL'amministratore delegato della Qantas Alan Joyce si è rallegrato della ripresa dei voli, dopo che la compagnia aerea australiana è stata costretta a lasciare a terra per lungo tempo gran parte della sua flotta.che analogamente hanno abbandonato le restrizioni in vigore sino ad ora e, soprattutto, all'obbligo di quarantena in hotel dovuta fino ad ora.02-11-2021 08:50