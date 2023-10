ITHIC 2023, Lupoi (Speri): "Settore hospitality in forte crescita, Roma ritrova suo glamour"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Negli ultimi anni stiamo assistendo a cambiamenti strutturali nel settore dell'ospitalità, accelerati dalla crescente attenzione a un'offerta più autentica, locale e sostenibile. I viaggiatori post-Covid, dagli ostelli al lusso, non cercano solo un luogo dove soggiornare, ma esperienze uniche e autentiche. Nei primi mesi del 2023, i pernottamenti di 'non residenti' nelle strutture ricettive ammontano a 12,7 milioni, il doppio di Spagna e Francia. Con 5 milioni di presenze nazionali l'Italia ha raggiunto i livelli pre-Covid. Roma, in particolare, sta ritrovando il suo glamour, diventando una delle destinazioni più affascianti nel mondo. Le presenze nella Capitale hanno visto un aumento rispettivamente del 176,46% e del 190,30% rispetto al 2021". Così l'architettoa margine dellconferenza nazionale interamente dedicata a investimenti e real estate nel settore alberghiero, che quest'anno ha riunito a Roma esperti e professionisti del settore immobiliare, finanziario, alberghiero.ha preso parte all'ITHIC con il, società nata per sviluppare nuovi progetti nel settore del design di interni, con un focus sull'edilizia alberghiera e degli uffici, orientata all'innovazione dei materiali, alla ricerca di spazi umano-centrici e alla qualità estetica e ambientale di questi per i loro utilizzatori. All'ITHIC, LupoiDesignStudio ltd ha presentato, con il suo, lo speechper approfondire le nuove tendenze del settore dell'ospitalità e condividere idee innovative con i leader del settore."A Roma – ha sottolineato– la rinascita della dolce vita è evidente dalle molteplici ristrutturazioni nel centro storico, sull'iconica Via Veneto e dalle tante nuove aperture che vedranno nei prossimi anni una città totalmente trasformata. Questo fervore si riscontra in tutto il Paese, con un interesse sempre maggiore per i resort. Toscana, Sardegna e Puglia sono mete già tra le più richieste, alle quali se ne aggiungeranno presto molte altre, se sapremo investire sulle infrastrutture. L'interesse per la Sicilia è emblematico di come si potrebbe fare di più e meglio. Attualmente – ha sottolineato Lupoi – stiamo lavorando, citando unicamente i cantieri di Roma, all'hotel Alexandra, al Baccarat, al Four Seasons e TSH a San Lorenzo. Inoltre, collaboriamo con MTK per l'intervento di rigenerazione urbana alla stazione Tiburtina e Colliers per il progetto di trasformazione dell'ex sede centrale della Banca Nazionale del Lavoro a Via Veneto. ITHIC è quindi una straordinaria opportunità di apprendimento e networking, utile per continuare a contribuire alla trasformazione positiva del settore alberghiero nel nostro Paese".20-10-2023 15:19