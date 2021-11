Italo presenta l'Orario Invernale: 116 collegamenti al giorno e diverse novità

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, con alcune importanti novità, sia relative al network che alle frequenze, nel pieno rispetto delle norme e delle procedure anti Covid edel personale e dei passeggeri, anche con l'installazione su tutta la flotta de, gli stessi degli aerei, che producono un ricambio d'aria costante in ogni carrozza. Il nuovo Orario parte da un potenziamento deirispetto ai 104 odierni.La più grande novità al Nord riguarda, che sarà collegata a Milano, Roma e Napoli, con 2 servizi NO STOP quotidiani: la prima partenza da Genova Bignole alle 6:08 del mattino per arrivare a Napoli Centrale alle ore 12:53; la tratta inversa da Napoli Centrale alle ore 16:20 per arrivare a Genova Brignole alle 23:18. L'altra grande novità riguarda ilcon 16 viaggi quotidiani (oggi 14) ed ildella tratta per due corse giornaliere. Rafforzato anche il collegamento fra Venezia e la Capitale con 20 viaggi giornalieri (oggi sono 14) e alcune corse prolungare su Napoli e Salerno. Sempre in Veneto, confermata l'offerta Italo su Verona, con 10 collegamenti quotidiani.Confermata l'offerta di, che contauno ogni ora, con possibilità di rinforzi nelle ore di picco. Fra le novità ildi 2 di questi treni. Confermati sulla direttrice Torino/Milano-Napoli/Salerno i 26 servizi al giorno (uno ogni ora) con qualche piccolo aggiustamento di orario.L'offerta di Italo conferma une l'introduzione di. Passeranno da 4 a 6 i servizi giornalieri da Romae sulla direttrice Nord-Sud confermati i collegamenti con le stazioni di Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie e Molfetta. Aumentano le corse anche, da 4 a 6 al giorno e sono confermati i collegamenti con le stazioni di Agropoli Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo-Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni., che sarà servita da 30 collegamenti rispetto agli attuali 18.17-11-2021 12:26