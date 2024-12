Italo inaugura la "Lounge Italo Club" di Bologna

(Teleborsa) -inaugura la nuovadie presenta la nuova. Alla presenza del Presidente, Luca Cordero di Montezemolo, e dell'Amministratore Delegato, Gianbattista La Rocca, è stato svelato il nuovo spazio in stazione dedicato ai viaggiatori, che potranno trovare assistenza e attendere il treno in totale relax e comfort, usufruendo di servizi come wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa. Un luogo all'insegna dell'innovazione e dell'eleganza, in una stazione strategica per Italo come quella di Bologna.Unain una delle città presenti nel network Italo fin dagli esordi nel 2012: Bologna è, difatti, una meta strategica per l'azienda. Bologna è servita ogni giorno con 81 viaggi, collegata dai treni Italo a Roma, Milano, Reggio Emilia, Firenze, Napoli, Torino, Venezia, Padova, Verona, Salerno, Caserta, Aversa, Benevento, Bolzano, Trento, Desenzano, Peschiera, Ferrara, Rovigo, Udine, Portogruaro, Treviso, Rovereto, Latisana, San Donà di Piave, Monfalcone, Trieste, Conegliano, Brescia, Lamezia Terme, Pordenone, Villa San Giovanni, Foggia, Sapri, Rosarno, Paola, Scalea, Reggio Calabria, Agropoli, Maratea, Bari, Vibo-Pizzo, Vallo della Lucania, Bisceglie, Trani, Barletta e Molfetta. La città è servita nelle ore di punta da un treno ogni 10 minuti: 81 quelli con Roma (uno ogni 30 minuti nelle ore di punta), 47 con Milano (uno ogni 30 minuti nelle ore di punta) e 46 con Napoli e le principali località del Sud.

Un'occasione per presentare ile ledella società. Italo, ad oggi, rappresenta un gruppo intermodale con una flotta di 51 treni e 100 bus Itabus, serve 54 città e 62 stazioni, offre 118 servizi ferroviari al giorno e 30 collegamenti intermodali treno più bus con la comodità di un unico biglietto valido per entrambi i mezzi. Intermodalità che ora arriva anche all'estero con 6 viaggi quotidiani per Lubiana e Zagabria, collegate alle principali città italiane (si arriva con il treno a Mestre e da qui si sale su Itabus dedicato)."Siamo il primo gruppo intermodale in Europa. Italo offre un vero servizio di trasporto integrato: treno, autobus ed ora stiamo studiando le sinergie con le navi, alla luce dell'ingresso di MSC come azionista di maggioranza. Una gamma di soluzioni che agevola gli spostamenti di viaggiatori e turisti, rispondendo alle esigenze del mercato. In dodici anni di attività Italo è diventato un player primario nel settore dei trasporti, un esempio di successo di liberalizzazione che viene studiato da tutto il mondo", ha dichiarato, Presidente Italo.

"Abbiamo raggiunto traguardi importanti ed obiettivi che ci eravamo posti, come quello di debuttare all'estero. Grazie all'intermodalità siamo riusciti ad introdurre i primi servizi e sono già al vaglio nuove soluzioni per entrare in altri Paesi europei. Grazie alle combinazioni Italo-Itabus siamo in grado di offrire viaggi sostenibili e condivisi, varcando i confini nazionali. Lubiana e Zagabria sono solamente le prime tappe di questo percorso, l'estero aprirà interessanti scenari per la crescita del nostro gruppo e del mercato. Inoltre, abbiamo investito molto nei servizi integrati per arricchire e facilitare l'esperienza di viaggio, grazie all'implementazione dei nostri canali digitali", ha commentato, Amministratore Delegato di Italo.09-12-2024 19:38