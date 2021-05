Italia tutta in giallo: dai centri commerciali alle palestre tutte le riaperture

(Teleborsa)

(Teleborsa) -con un assaggio di normalità in vista dell'estate e dopo un lungo inverno di restrizioni. E sono ben sette le regioni che potrebbero addirittura passare in zona bianca entro la metà di giugno.Ilscorso ha portato una grandissima novità: lache sono stati letteralmente presi d'assalto ed a rischio assembramenti., lunedì 24 giugno riaprono anche le, ma con protocolli di sicurezza rigorosissimi, tanto da costringere diversi gestori a rinviare la riapertura dell'impianto.Altro passo cruciale la, che consentirà la ripartenza delle, complice anche il via libera a bar e ristoranti anche al chiuso.hanno già i parametri e dovranno mantenerli, mentresono vicinissimi e potrebbero conquistare il ticket per il passaggio in zona libertà nel monitoraggio della prima settimana di giugno. Va ricordato che per la zona bianca occorre non superare 50 contagi ogni 100mila abitanti.Frattanto mentre il tasso di positività continua a ridursi a livello nazionale ed è sceso sabato all'1,6% per risalire al 2,2% domenica. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 3.995 contagi e 72 vittime, in calo terapie intensive (-20) e ricoveri (-327).24-05-2021 08:07