Itabus, servizio pullman al via domani 27 maggio su mezzi MAN di ultima generazione

Volkswagen

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la compagnia di pullman tutta italiana, che vede fra i principali azionisti il fondatore del progetto,o,o,, quest'ultimo in qualità di Presidente Onorario,Alla vigilia del debutto, l, presso il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ad una platea di Ministri, fra cui il Ministro dei Trasportiil Ministro del Turismo, il Ministro per il SudOspite d'onore della giornata il, gruppo, vincitore del premio. Un bus bipiano, con un doppio ambiente Comfort+ e Top, sedute interamente reclinabili, dotato di tutti i comfort di viaggio (distributori automatici, toilette, prese USB e di corrente per ogni poltrona).e 15 mila si sono già iscritti alla carta fedeltà", ha annunciato il socio fondatore, parlando dei biglietti già venduti dalla nuova compagnia di trasporto.L'altro socioha affermato che Itabus è "la prima azienda nazionale di autobus con tre elementi: qualità, sicurezza e sostenibilità" e che la suaLa flotta Itabus, che a regime vanterà, consentirà di effettuare 90 milioni di chilometri annui, generando occupazione contra diretti e indiretti.E' previsto il rinnovo periodico della flotta, per garantirei e l'utilizzo delle ultime tecnologie e delle migliori alimentazioni sostenibili disponibili sul mercato, grazie alla collaborazione con iche garantirà, programmata e ciclica del bus,quale fornitore del gasolio meno inquinanteche porterà a bordo i servizi. Presente anche, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, che offre supporto finanziario alla nuova realtà nel trasporto su gomma.grazie alla presenza diper i viaggi notturni e di lunga percorrenza, al monitoraggio costante del veicolo attraverso unaattiva h24 7 giorni su 7 (un unicum per il trasporto su gomma).Per quanto riguarda l'operativo,, saranno servite le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Rmagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto. Nei piani è, che verrà collegata al network nel prossimo futuro. E in un'ottica di espansione della retecon collegamenti verso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie.26-05-2021 03:40