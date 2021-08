ITA spicca il volo: pronta al decollo in autunno

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Scalda i motoriche da oggi è ufficialmente una compagnia aerea e si prepara, tra poco meno di due mesi, a far decollare il suo primo volo di linea. Nella giornata di oggi, l'Enac, ente nazionale per l'aviazione civile, ha rilasciato alla società il che le consentono, fin da subito, ache la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio deiha spiegato il Direttore generale dell'ENAC,, aggiungendo "la licenza di operatore aereo costituisce il provvedimento finale relativo alle verifiche giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, oltre che tecnico-operative"., afferma il Presidente dell'ENAC,esprimendo l'augurio che "la nuova compagnia diriferimento nazionale contribuisca alla ripartenza del settore, contribuendo, in modo deciso a superare le difficoltà derivanti dalla crisi pandemica".La nuova compagnia nazionale - che raccoglie il testimone da Alitalia - dovrebbe (il condizionale resta d'obbligo) avviare le sue attività a metà ottobre, proprio quando chiuderà i battenti Alitalia. Cruciale lacon quest'ultima, voluta con forza dall'Unione europea per dare luce verde all'operazione. Da piano industriale, avvio delle operazioni previsto ildipendenti ed una flotta iniziale di 52 aerei.La flotta, già nel 2022 crescerà fino a(+26 sul 2021) di cui 13 wide body (+6 sul 2021) e 65 narrow body (+20 sul 2021) per arrivare al 2025 a 105 velivoli (23 wide body e 82 narrow body), con 81 aeromobili di nuova generazione (pari al 77% della flotta totale). Parallelamente l'organico salirà a 5.550-5.700 persone a fine piano.Dal punto di vista operativo il piano ITA prevede che la compagnia focalizzerà la propria attivitàAll'avvio delle attività, il vettore servirà 45 destinazioni con 61 rotte che saliranno a 74 destinazioni e 89 rotte nel 2025 "a conclusione del processo di ribilanciamento dei voli verso il settore del lungo raggio". Sulla rete nazionale, la compagnia servira' 21 aeroporti.Da un punto di vista squisitamentecon una dotazione di 700 milioni di euro e prevede un fatturato che nel 2025 toccherà 3.329 milioni di euro, con un utile operativo di 209 milioni, in pareggio entro il terzo trimestre del 2023."Il fatto che ci sia già il certificato di operatore aereo e' una buona notizia per Alitalia/Ita.E' quanto dichiaraSegretario generale della Fit-Cisl, nel commentare il rilascio da parte dell'Enac del Coa e della licenza a Ita. "Adesso - prosegue Pellecchia - mettiamola in condizione di competere con tutti gli altri, a parità di regole. Molti concorrenti che operano sul nostro mercato hanno nel loro Paese condizioni fiscali molto piu' favorevo18-08-2021 08:23