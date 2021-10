ITA, in primi 14 giorni attività puntualità voli oltre 84%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nei suoi primi 14 giorni di attività,ha operatovoli passeggeri, di cuinazionali enternazionali, registrando un indice di puntualità pari all'per i voli in partenza eper quelli in arrivo. Il coefficiente di riempimento si è attestato alun tasso in linea con il settore e superiore alle aspettative.Bene, sottolinea una nota del Gruppo, anche lche, nella sola settimana dal 18 al 23 ottobre, ha superato di oltre ilIn particolare, nella giornata del 23 ottobre, si è registrato il record di biglietti venduti dal 26 agosto, data dell'avvio alla commercializzazione di ITA Airways, con il superamento della soglia di. Le prospettive future di vendita confermano il trend positivo, con una crescita che arriverà fino al 60% in più di quanto previsto nei piani di sviluppo. Le destinazioni del network di Ita Airways preferite dai primi clienti della compagnia sono stateper il mercato domestico, eper quello internazionale.(83%) si è concentrata nel trimestre ottobre/dicembre con un. Le destinazioni fino ad oggi scelte per le prossime vacanze di Natale e Capodanno, sono statecon la. Oltre 70.000 i nuovi iscritti a Volare, il nuovo programma29-10-2021 19:22