ITA Airways, manifestazione di interesse da MSC e Lufthansa

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha ricevuto oggi unaper acquisire la maggioranza della Compagnia. Il Gruppo MSC ha concordato con Lufthansa la sua partecipazione alla partnership a termini da definire durante la Due Diligence. Ad annunciarlo è ITA Airways in una nota.Sia il Gruppo MSC che Lufthansa – sottolinea la Compagnia – hanno espresso il. Inoltre, il Gruppo MSC e Lufthansa hanno richiesto 90 giorni di esclusiva per lavorare su questa Manifestazione di Interesse.ITA Airways si è detta "soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo".Il CDA – fa sapere ITA Airways – esaminerà in una prossima riunione i dettagli della Manifestazione d'Interesse stessa.24-01-2022 19:42