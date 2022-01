Ita Airways: 1,26 milioni passeggeri, fatturato poco sotto 90 milioni euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) -di, la compagnia ha trasportatomilioni di passeggeri, registrando un fatturato di appena sotto iLo ha detto il Presidente di Ita,in audizione alla Camera, aggiungendo che sono risultati ilin meno rispetto al Piano industriale a causa del Covid, della mancata vincita del bando sulla Sardegna e per il ritardo della partenza della campagna pubblicitaria per i ritardi dell'Alitalia. Sempre nello stesso periodo, ha aggiunto Altavilla, la compagnia ha trasportatoDopo aver chiarito che sono in corsoAltavilla ha aggiunto cheIta ha l'obiettivo di arrivare a"Ita - ha detto- non ha oggi e non li avrà neanche nel 2025, i valori che le consentano di stare sul mercato da sola quindi è necessario inserire la compagnia all'interno di un'alleanza sulla base di pari dignità, a differenza di quanto avvenuto in passato". "Non ci bastano le formule light tipo code sharing o altre menate del genere - ha aggiunto -, stiamo parlando di formule con. In precedenza avevano indicato una- ha concluso Altavilla -, ma ci sono leParlando dei bandi di gara per i: "Siamo interessati ad assicurare un serivzio di handling e manutenzione alla nostra compagnia a costi competitivi", ha detto Altavilla. "Non metterò a rischio il capitale della compagnia - ha aggiunto - per perseguire scopi che vanno al di fuori della compagnia. Non ho intenzione di prendermi il rischio per conto terzi, ma siamo disponibili a qualunque tipi di collaborazione"."Se le ipotesi di crescita del mercato sono coerenti con il Business Plan prevediamo l'assunzione di mille persone nelIta, rispetto al massimo didipendenti che avrebbe potuto assumere, ne ha assunte 2.335, risparmiando cosìha detto Altavilla, innescando in audizione alla Camera, uno scambio di battute con il deputato Maurizio Lupi che gli fatto presente che quelle persone che non son state assunte sono comunque in carico allo Stato attraverso gli ammortizzatori sociali. "Non è un problema mia - ha replicato Altavilla - altrimenti l'azienda diventerebbe unadei vecchi dipendenti Alitalia. Intendiamo continuare a- ha concluso Altavilla - eTra dicembre e gennaio, a causa della nuova variante Omicron del Covid, sono stati cancellaticirca il 7% del totale. Lo ha detto l'Ad della nuova compagnia,, in audizione alla Camera, aggiungendo che nel primo mese di attività Ita ha fatto registrare una puntualità del 99,4%, chiudendo dicembre addirittura con ilSono stati sottoscrittiche "valgono 170 milioni di ricavi". La compagnia punta a 30 accordi di codeshare entro marzo 2022. Sul programma di fedeltà della compagnia, Volare: "Siamo partiti il 15 ottobre e abbiamoha detto Lazzerini.12-01-2022 16:31