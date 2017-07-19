Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Istat, vendite dettaglio in frenata: -0,5% a ottobre
(Teleborsa) - Frenano le vendite in Italia a settembre, sia in valore sia in volume. Lo rileva l'ultimo rapporto mensile dell'Istat, indicando che le vendite al dettaglio hanno registrato un calo dello 0,5% rispetto al mese precedente sia in valore sia in volume.
La flessione - spiega l'Istituto - riguarda tanto i beni alimentari (-0,4% in valore e -0,5% in volume), quanto quelli non alimentari (-0,5% in valore e -0,6% in volume).
Nel terzo trimestre 2025, le vendite al dettaglio sono in lieve aumento in valore (+0,1%) e diminuiscono in volume (-0,4%) rispetto al trimestre precedente. Variazioni di segno analogo si rilevano sia per le vendite dei beni alimentari (+0,1% in valore e -0,9% in volume) sia per quelle dei beni non alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume).
Su base annua, si continua a registrare un aumento delle vendite in valore (+0,5%), sebbene in progressivo rallentamento, che si contrappone ad una persistente diminuzione di quelle in volume (-1,4%). Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,5%) e calano in volume (-1,8%), mentre quelle dei beni non alimentari sono in diminuzione sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,4% e -1,1%).
Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i vari gruppi di prodotti. L'aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+4,0%) mentre i cali più consistenti si osservano per le Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-5,7%) e Abbigliamento e pellicceria (-5,2%).
Rispetto allo scorso anno, a settembre il valore delle vendite è in crescita in tutte le forme distributive, ad eccezione delle imprese operanti su piccole superfici (-0,4%). L'aumento è più significativo nel commercio elettronico (+7,3%), seguito dalle vendite al di fuori dei negozi (+1,9%), ma resta a galla anche la grande distribuzione (+0,4%).
(Teleborsa) 05-11-2025 10:30
La flessione - spiega l'Istituto - riguarda tanto i beni alimentari (-0,4% in valore e -0,5% in volume), quanto quelli non alimentari (-0,5% in valore e -0,6% in volume).
Nel terzo trimestre 2025, le vendite al dettaglio sono in lieve aumento in valore (+0,1%) e diminuiscono in volume (-0,4%) rispetto al trimestre precedente. Variazioni di segno analogo si rilevano sia per le vendite dei beni alimentari (+0,1% in valore e -0,9% in volume) sia per quelle dei beni non alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume).
Su base annua, si continua a registrare un aumento delle vendite in valore (+0,5%), sebbene in progressivo rallentamento, che si contrappone ad una persistente diminuzione di quelle in volume (-1,4%). Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,5%) e calano in volume (-1,8%), mentre quelle dei beni non alimentari sono in diminuzione sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,4% e -1,1%).
Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i vari gruppi di prodotti. L'aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+4,0%) mentre i cali più consistenti si osservano per le Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-5,7%) e Abbigliamento e pellicceria (-5,2%).
Rispetto allo scorso anno, a settembre il valore delle vendite è in crescita in tutte le forme distributive, ad eccezione delle imprese operanti su piccole superfici (-0,4%). L'aumento è più significativo nel commercio elettronico (+7,3%), seguito dalle vendite al di fuori dei negozi (+1,9%), ma resta a galla anche la grande distribuzione (+0,4%).
(Teleborsa) 05-11-2025 10:30