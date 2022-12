Istat, Sud traina crescita operatori food di qualità nel 2021

(Teleborsa)

in lieve aumento rispetto al 2020. E' quanto rileva un report Istat spiegando che lagli ortofrutticoli e cereali il settore con il maggior numero di prodotti riconosciuti Dop e Igp, mentre tra i settori quello dei formaggi ha il maggior numero diNel 2021 - si legge nel report- il settore si arricchisce di tre prodotti food: Olio di Roma di Indicazione geografica protetta (Igp) nel Lazio, la Pesca di Delia (sempre Igp) e il Pistacchio di Raffadali di Denominazione di origine protetta (Dop) le cui zone di produzione, in questi ultimi due casi, si estendono tra diversi comuni in Provincia di Caltanissetta e Agrigento in Sicilia. Ma è nel 2020 che si è registrata un'impennata nelle certificazioni, quando nel mercato sono entrati 12 prodotti di cui: uno di Specialità tradizionale garantita, Stg (l'Amatriciana tradizionale), cinque prodotti Dop (Mozzarella di Gioia del Colle, Provola dei Nebrodi, Cappero delle Isole Eolie, Pecorino del Monte Poro e Colatura di Alici di Cetara) e sei Igp (Südtiroler Schüttelbrot/Schüttelbrot Alto Adige,Rucola della Piana del Sele, Limone dell'Etna, Pampepato di Terni/Panpepato di Terni, Olio lucano e Mele del Trentino). A livello territoriale l'Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di riconoscimenti Dop e Igp, seguita dal Veneto, dalla Sicilia e dalla Lombardia.(+1,9%), i trasformatori restano invece pressoché stazionari (+0,2%). La crescita interessa soprattutto le regioni del Mezzogiorno (+2,8% per gli operatori e +2,9% per i produttori). Al Nord la variazione è di +1,6% sia per i produttori che per gli operatori, che al Centro hanno invece una situazione più stazionaria (entrambi +0,8%). Più variegato è lo scenario dei trasformatori che comunque raggiungono l'incremento maggiore sempre nel Mezzogiorno (+2%), all'opposto nel Nord la variazione è negativa (-2%). Ad incidere positivamente sui risultati del Mezzogiorno, il settore delle carni fresche, dei formaggi e dell'olio extravergine di Oliva.Dal report emerge anche che con 10.177 operatori presenti iuna crescita (+2,3%) che interessa sia i produttori (+2,1%) che i trasformatori (+2,6%).degli operatori, valore che aumenta se si considerano i soli produttori che, in queste regioni, rappresentano il 67,1% del totale nazionale del settore e conducono il 66,8% degli allevamenti.29-12-2022