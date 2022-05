Istat, produzione stabile a marzo: +3% su anno

(Teleborsa)

(Teleborsa) -più pessimistiche formulate da Confindustria e dagli analisti e segnala una ulteriore crescita tendenziale a marzo e nel primo trimestre dell'anno, a dispetto dello scoppio della guerra in Ucraina. E' quanto emerge dai dati pubblicati stamattina dall'A marzo, larispetto a febbraio, contro il -1,9% atteso, chiudendo ilrispetto ai tre mesi precedenti. Si registra in dettaglio un aumento congiunturale sostenuto per l'energia (+2,7%) e una crescita più contenuta per i beni di consumo (+1%) e i beni strumentali (+0,4%); viceversa, si registra una diminuzione per i beni intermedi (-0,7%).ed al netto degli effetti di calendario,(i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a marzo 2021), rispetto al +1,3% atteso, portando ilrispetto al medesimo periodo del 2021. Si registrano incrementi tendenziali marcati per i beni di consumo (+8,1%), l'energia (+5,2%) e in misura meno rilevante per i beni strumentali (+3%); diminuisce, invece, il comparto dei beni intermedi (-0,4%).di attività economica che registrano glisono le industrie(+15%), la fabbricazione di(+7,5%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+7,4%). Le flessioni tendenziali maggiori si registrano nelle attività estrattive (-9%), nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-3%) e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-1,8%).10-05-2022 10:32