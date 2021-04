Istat, famiglie: in calo redditi e consumi, sale la propensione al risparmio

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2020, nonostante il massiccio sostegno delle misure anti-crisi, ildelleè diminuito del. La spesa persi è contratta del, portando laalal(8,2% nel 2019). È quanto si legge nell'aggiornamento delle serie dei conti nazionali dei settori istituzionali pubblicati oggi dall'Nelleil report segnala invece che il valore aggiunto ha perso il 9,4% e ilè sceso al 20,9% (era il 21,5% nel 2019). La contrazione delle entrate fiscali e contributive e le misure di sostegno al reddito delle famiglie e all'attività produttiva hanno determinato un forte aumento dell', che si è attestato a-156,9 miliardi di euro.per settore istituzionale presentati nel documento descrivono i risultati conseguiti da famiglie, imprese, istituzioni non profit e amministrazioni pubbliche nelle diverse fasi del processo economico, a partire dalla formazione del reddito e dalla sua distribuzione. L'Istituto di statistica ha riportato che ildelle famiglie si è ridotto del 2,6%, la più forte dalla crisi del 2012. In negativo anche il valore aggiunto delle(-11%), cioè le piccole imprese di proprietà delle famiglie e i lavoratori autonomi che sono state le categorie maggiormente colpite dalla crisi, come ha sottolineato la stessa Istat nel report. Inoltre glidelle società non finanziarie sono scesi del 12,1%, la peggior dinamica dal 2009.Istat ha calcolato che lo scorso anno, ladel Paese verso l'estero è indi(+2,4 miliardi in più rispetto al 2019). Il forte aumento dell'indebitamento delle amministrazioni pubbliche (-156,9 miliardi di euro, in peggioramento di 129 miliardi sull'anno precedente), è stato generato dalla contrazione delle entrate fiscali e contributive e dall'aumento delle uscite per le misure di sostegno introdotte per contrastare gli effetti dell'emergenza economica e sanitaria. Tale indebitamento si è riflesso in unpari anel loro complesso, ae a"Peggio di così non si può, dati disastrosi", ha commentato, presidente dell'. "Ma il dramma è che, purtroppo, nei primi mesi del 2021 la situazione non è certo migliorata. Fino a che se si va avanti con il lockdown, la condizione economia degli italiani non potrà migliorare. O le vaccinazioni ci consentiranno di riaprire tutto, senza alcuna restrizione, almeno a partire da giugno, rilanciando anche il turismo, strategico per molte famiglie, oppure per molti ci saranno guai irreversibili", ha aggiunto. "Sostegni e ristori possono tamponare la crisi nel breve periodo, ma dopo un po' diventano un palliativo", ha concluso Dona.09-04-2021 01:31