Istat, fallimento delle politiche di coesione UE in Italia: aumenta il divario Nord-Sud

(Teleborsa) - Il processo atteso didelle regioni italiane meno sviluppate, nello specifico in quelle del, non si è verificato. Anzi, al contrario, hanno continuato a crescere sempre molto meno della media dei Paesi dell'Ue. È una delle principali evidenze emerse dal un rapportodedicato allapresentato nel corso di una conferenza stampa sui "vent'anni di mancata convergenza". Ma lo studio ha sottolineato che è "l'che si è contraddistinto per un processo di progressivo allontanamento dal dato medio europeo"."Il processo di convergenza delle regioni italiane classificate come meno sviluppate (pressoché quasi tutto il Mezzogiorno ad eccezione dell'Abruzzo) non sembrerebbe essersi verificato, avendo queste regioni continuato a crescere sempre meno di qualsiasi media Ue, al punto da poter essere considerate tutte insieme come l'", si sottolinea nel rapporto.In queste regioni, infatti, la doppia crisi economica del 2008-09 e del 2011-13 non è stata praticamente mai intervallata da una fase di, e anche nel periodo successivo ildel PIL pro capite, è stato inferiore rispetto al dato nazionale ed europeo con la sola eccezione delle sue regioni più piccole.Lo studio ha messo in evidenza come da quasi 50 anni le regioni del Sud abbiano smesso di avvicinarsi verso i più elevati standard economici del Centro-nord del Paese, rappresentando un'eccezione nel panorama internazionale caratterizzato, almeno fino alla crisi del 2008, da rilevanti episodi di riduzione dei divari all'interno di economie avanzate comeRisultati tutt'altro che confortanti arrivano anche se si allarga lo sguardo anche alle Regioni italiane più ricche. L'Istat ha infatti sottolineato che nel 2021 fra lecompaiono solo quattro sono italiane – Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta –, meno della metà di quante ne risultassero nel 2000 quando erano dieci. Sempre nel 2000 nessuna regione italiana risultava tra le50 mentre nel 2021 fra le ultime 50 mentre oggi se ne trovano ben quattro: Puglia, Campania, Sicilia e Calabria.A spiegare tali dinamiche lo studio di tre fattori: tasso di occupazione, produttività e struttura democratica. Se lasembra aver avuto un ruolo trascurabile e laabbia contribuito positivamente alla riduzione delle distanze, "è possibile evidenziare – si legge nel rapporto – come la differenza in termini di PIL pro capite che separa le regioni meno sviluppate italiane dalla media europea sia riconducibile quasi interamente al, soprattutto nei primi due cicli di programmazione nel nuovo millennio". risultata in crescita la produttiva.13-06-2023 14:25