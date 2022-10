Istat, crescono le distanze fra Nord e Sud nell'attuazione dell'Agenda 2030

(Teleborsa)

(Teleborsa) -in tema di lavoro, crescita economica e riduzione delle disuguaglianze. Lo rivela la quinta edizione delt, che include 371 misure statistiche che corrispondono a 138 indicatori tra quelli inclusi nell'Agenda 2030 ONU.A livello territoriale,è stata stimata unadi ciascuna regione r, che è stata conseguita dalla regionee dalle Province Autonome di. Nel complesso, quasi i due terzi delle best performance vengono conseguite al Nord.per i quali le regioni mostrano un andamento omogeneo rispetto alla best performance sono il 3 (Salute), l'11 (Città sostenibili) e il 12 (Consumo e produzione responsabili). Il Goal 17 (, il Goal 10 () e il Goal 8 () sono invece quelli dove iNel complesso le r, ad eccezione delle Marche per il Goal 12 (Consumo e produzione responsabili), oltre alla Basilicata per il Goal 14 (Vita Sott'acqua) e l'Abruzzo per il Goal 15 (Vita sulla terra). Le regioni più distanti dalla situazione più favorevole sono prevalentemente meridionali, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia per i Goal 6 (Acqua) e 14, la Valle d'Aosta per il Goal 11, l'Emilia-Romagna per il Goal 13 (Cambiamento climatico) e la Lombardia per il Goal 15 (Figura 4).12-10-2022 13:42