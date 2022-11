Istat conferma inflazione ai massimi. Preoccupa impatto su consumi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'inflaizone in Itala ha registrato un rallentamento a novembre (+0,5%), ma il tasso tendenziale resta ai massimi dal 1984, confermandosi sui livelli del mese scorso all'11,8%. E' quanto annunciato stamattina dall'Istat, ma i dato sono stati accolti con una certa preoccupazione sia dalle associazioni dei consumatori sia dalla filiera delle imprese del commercio e grande distribuzione.Il fatto che l'inflazione tendenziale non salga ulteriormente, non deve trarre in inganno. E' solo un'illusione ottica, un miraggio destinato a sparire esattamente domani mattina", commenta l', facendo cenno alla riduzione i 10 centesimi del taglio delle accise deciso dal governo Meloni (che sale a 12,2 centesimi con l'Ilva)."E' evidente che in queste condizioni avremo, vista la stangata che stanno già pagando le famiglie per colpa dei rincari di novembre", afferma l'UNC ricordando che l'aumento dell'inflazione corrisponde, per una, ad unsu base annua, di cui 2125 per abitazione, elettricità e combustibili, 1084 per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 3.682 euro."Per oltre un anno lehanno fatto i conti con una spinta inflattiva che hanno in parte contrastato: lo sforzo economico messo in campo perdegli italiani, soprattutto delle fasce a reddito più basso, è stato ingente", sottolinea Carlo Alberto Buttarelli, Direttore Ufficio Studi e Relazioni con la Filiera di Federdistribuzione, ricordando che questo ha messodelle imprese per l'effetto congiunto del caro-bollette."Stiamo registrando una frenata a volume dei consumi, sia nel settore food che nel non-food, primi segnali di un andamento delle, che saranno", prosegue Buttarelli, facendo cenno ad una rilevazione condotta daper Federdistribuzione, sul sentiment dei consumatori.Dall'indagine emerge anche chesi dichiaranoe per arginarlo stanno già adottando differenti strategie d'acquisto. Per quanto riguarda ie comprano solo lo stretto necessario, oltre un terzo ha ridotto i consumi o cerca soluzioni più economiche a parità di prodotti. Anche per quanto riguarda il comparto dell'abbigliamento e delle calzature quasi 4 italiani su 10 hanno ridotto gli acquisti.Leindicanoinfluenzata da un livello di inflazione che si manterrà ancora su livelli elevati e dalla conseguente incertezza che ne deriva. Un effetto che impatta in particolar modo, ma non esclusivamente, le fasce di reddito più basse.30-11-2022 13:31