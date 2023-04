ISCC Fintech acquista portafoglio crediti NPL per 4,8 milioni di euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva in Italia nel settore dell'acquisto di portafogli granulari di crediti non performing loan (crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie e nell'attività di gestione e recupero degli stessi (attività di "Credit Management"), rende noto che in data odierna è stato perfezionato il contratto di acquisto di un portafoglio di crediti NPL unsecured individual riconducibile al mercato secondario e finanziario dal valore nominale di circa 4,8 milioni di Euro.Lo stock è composto da n. 1.873 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria e finanziaria."Con tale operazione relativa all'acquisto di portafogli di crediti in sofferenza,, aumentando il portafoglio della Società a circa 802,3 milioni di Euro per un totale di circa 105.475 posizioni." commenta03-04-2023 20:26