IRR Solar Alba, finanziamento di 17,5 milioni da Intesa per sviluppo fotovoltaico

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un, società controllata da Italian Renewable Resources, veicolo di investimento specializzato nelle energie rinnovabili, per un. Il finanziamento prevede l'erogazione di risorse finalizzate a ottimizzare un portafoglio di cinque impianti fotovoltaici operativi dal 2011 e localizzati in Puglia, con una capacità installata totale pari a 5 MW."Con questo finanziamento intendiamo sostenere e potenziare la nostra attività nell'ambito delle energie rinnovabili e nello specifico del fotovoltaico - ha commentato, presidente di IRR Solar Alba - al fine di promuovere la transizione energetica e i valori della sostenibilità, in conformità degli obiettivi comuni sanciti a livello europeo, anche attraverso interventi di efficientamento del nostro portafoglio di impianti. Sicuramentedi produzione di energia solare fotovoltaica nell'UE".L'operazione è stata originata dalladi Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, e strutturata dallaguidata da Mauro Micillo, che ha agito in qualità di arranger e banca agente fornendo anche il servizio di copertura del rischio tasso di interesse del finanziamento."Il settore fotovoltaico in questi ultimi anni ha fatto notevoli passi avanti in Italia e costituisce ad oggi un'opportunità concreta e di valore per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica, un tema a cui il nostro gruppo è particolarmente attento e sensibile - ha dichiarato, Responsabile Corporate Finance BdT della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - Come Intesa Sanpaolo ci impegniamo a ricoprire un ruolo di rilievo per guidare il Paese verso gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea entro il 2050, offrendo".29-05-2023 14:14