Iran, almeno 80 morti dopo l'attacco a basi USA in Iraq

(Teleborsa)

(Teleborsa) -dell'attacco iraniano alle basi militari USA di al-Asad in Iraq. È questo ilrilasciato da fonti di stampa dopo laordinata da Washington: secondo la Cnn non ci sarebbero al momento vittime statunitensi.Nel frattempo,, come invece ipotizzato nella notte americana dopoFinora, le uniche dichiarazioni rilasciate dal Presidente USA sono state affidate a un. "Missili lanciati dall'Iran a due basi militari in Iraq.. Finora va bene", si legge nel messaggio affidato al social network. "", conclude Trump promettendo di rilasciare una dichiarazione in mattinata.Fronte Iran, a parlare è stato il, che ha dichiarato cheLe prime conseguenze del raid riguardano lo spazio aereo. Mentre ancora è in corso la ricognizione sul disastro aereo in Iran,che tradizionalmente attraversano o avvicinano lo spazio aereo iraniano, mentrenello spazio aereo sul Golfo Persico per evitare errori di valutazione e di calcolo ma anche di identificazione.Conseguenze anche in Borsa, con ilIlalla notizia dell'attacco missilistico iraniano. Il greggio di. Il metallo giallo dopo la notizia ha toccato un massimo di 1.611,50 dollari l'oncia per poi(+21 dollari sulla chiusura di ieri).sulla scia della notizia degli attacchi alle basi Usa in Iraq da parte di Teheran. L'indice Nikkei-225 ha terminato la seduta in calo dell'1,57% a 23.204 punti.08-01-2020 08:25