Intesa Sp, Gallerie d'Italia: a Vicenza la mostra dedicata a Pigafetta

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si intitolala mostra - a cura di Valeria Cafà e Andrea Canova - cheha aperto al pubblico da oggi, 6 settembre e fino all'8 gennaio 2023L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Vicenza, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Comitato Nazionale dedicato a Pigafetta, è realizzata in occasione delle celebrazioni per i(1519-1522) guidata da- dopo la morte di Magellano - da Juan Sebastián Elcano, a cui partecipò il navigatore e scrittore vicentinoroprio attorno alla figura di quest'ultimo si è costituito il Comitato Nazionale per le celebrazioni "500 anni fa il primo viaggio attorno al mondo: Antonio Pigafetta, vicentino, cronista della spedizione di Magellano", con l'approvazione del Ministero della cultura, che riunisce studiosi e istituzioni per far conoscere la figura di Pigafetta e indagare l'eredità dell'impresa di cui fu protagonista., al fianco dell'Amministrazione e in sinergia con importanti istituzioni del Paese. Il contributo della Banca per i 500 anni dal viaggio di Magellano si esprime in una originale iniziativa espositiva, attorno cui proponiamo un programma di attività e approfondimenti che vogliono coinvolgere un pubblico ampio, in particolare studenti e appassionati. Palazzo Leoni Montanari è ancora una volta luogo aperto alla città, dedicato alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale di Vicenza e alla riflessione su temi di grande interesse storico e di significato sempre attuale", dice, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo.L'apertura dell'esposizione - chiarisce la nota - ricorda la tappa conclusiva della spedizione con il ritorno della nave, segnando uno dei momenti più importanti delle celebrazioni che la città di Vicenza dedica sin dal 2019 al viaggio di Magellano-Pigafetta.In particolare, la mostra, nata dall'idea dell'Associazione Culturale Pigafetta 500,onsiderato il più antico testimone della versione originale redatta da Antonio Pigafetta, e diventato testo di riferimento ai nostri giorni.Nell'ambito della mostra saranno proposti incontri ed eventi e un'ampia attività di didattica gratuita rivolta alle scuole e alle famiglie per approfondire la figura di Pigafetta. A disposizione sussidi tiflodidattici, per rendere il percorso espositivo accessibile a persone con disabilità visiva.Tra le numerose attività collaterali previste, nel contesto del ciclo di incontri "Esplorazioni tra scienza, letteratura e musica", domenica 11 settembre alle 17.30 è previsto l'appuntamento "Geografie del suono": una conversazione tra Massimiano Bucchi, sociologo e scrittore e Arturo Stàlteri, pianista, compositore e conduttore radiofonico. Per l'occasione il compositore ha realizzato unsul tema del viaggio intorno al mondo, che viene messo a disposizione dei visitatori della mostra, scaricabile tramite QRcode.Il museo di Vicenza, insieme a quelli di Milano, Napoli e Torino - conclude la nota -Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca.06-09-2022 15:23