"Intesa Sanpaolo per il Sociale": 1,5 miliardi di euro di risorse destinate al sociale entro il 2027

(Teleborsa) - È Brescia il riferimento dell'ampio programma per la riduzione delle disuguaglianze promosso daDa qui, nello storico Palazzo Negroboni di Piazza del Duomo, si sviluppano in tutta Italia le iniziative progettate e realizzate da, la struttura dedicata in via esclusiva al contrasto delle povertà e alla promozione dell'inclusione sociale attraverso percorsi di collaborazione e di creazione di reti virtuose del privato, privato sociale e pubblico.Intesa Sanpaolo – fa sapere la banca in una nota – promuove un reale contributo sociale alla comunità cone oltre mille persone che lavorano ogni giorno in banca a questi obiettivi. Di questo impegno, e dell'identità sociale della Banca, è stato ispiratorerisale a cinque secoli di filantropia e liberalità, ma è dal 2018 che è entrato nel Piano di impresa come obiettivo strategico della Banca, incluso quello in corso fino al 2025. Le persone che lavorano in "Intesa Sanpaolo per il Sociale" – si legge nella nota – sono focalizzate su1) l'analisi dei bisogni sociali, l'indirizzo e il coordinamento delle molteplici iniziative del Gruppo, la creazione di reti con gli attori del Sociale per lo studio di azioni di sistema e di sussidiarietà ad alto impatto sociale; 2) la realizzazione di azioni concrete per rispondere ai bisogni primari e programmi di ampio respiro indirizzati all'inclusione e coesione sociale delle persone e delle famiglie in situazione di fragilità; 3) il contrasto alla povertà educativa attraverso programmi di formazione e di occupabilità rivolte soprattutto a giovani e persone in condizione di svantaggio.Iladotta un approccio di co-progettazione e di lavoro congiunto per realizzare ecosistemi di solidarietà caratterizzati da programmazione pluriennale, capacità di risposta al bisogno, pluralità di soggetti coinvolti e capillarità sui territori. Nel periodo 2022-2023 sono stati realizzatidei 50 milioni obiettivo del Piano di Impresa.Nel 2023 il supporto di Intesa Sanpaolo per far fronte ai bisogni sociali ha visto l'espansione delcon aiuti concreti sul territorio in Italia e sostegno all'estero in relazione all'emergenza umanitaria in Ucraina: oltre 36,8 milioni di interventi effettuati tra il 2022 e il 2023, circa 30 milioni di pasti, circa 3,3 milioni di posti letto, oltre 3,2 milioni di medicinali e oltre 446mila capi di abbigliamento; progetti di occupabilità come il programma "Giovani e Lavoro" finalizzato alla formazione e all'accesso al mercato del lavoro italiano di oltre 3mila giovani nell'orizzonte del Piano di Impresa 2022-2025: nel 2023 richieste di iscrizione da parte di oltre 6.300 studenti tra i 18 e i 29 anni, oltre 2mila studenti intervistati e circa 920 formati e in formazione con 37 corsi (oltre 3.900 formati e in formazione dal 2019) e circa 2.400 aziende coinvolte dal lancio dell'iniziativa nel 2019; con iniziative per i giovani, l'infanzia, le donne, il social housing."Brescia sarà il cuore e la mente del grande programma diffuso in tutto il Paese voluto da Carlo Messina. Guardiamo al futuro con grande senso di responsabilità: per una banca che ha ottimi risultati come i nostri, – ha commentato– aiutare chi ha bisogno è un imperativo morale ed è un interesse concreto, una comunità forte e coesa è alla base della crescita del Paese. Con il lavoro di mille persone, risorse per 1,5 miliardi di euro entro il 2027 e continuità di azione negli anni, Intesa Sanpaolo è un'istituzione che non ha eguali per il suo contributo verso le comunità".19-03-2024 20:26