Intesa Sanpaolo Mobile, app digital leader tra le banche europee

(Teleborsa)

(Teleborsa) -per i clienti di Intesa Sanpaolo che possono contare su unacon canali pienamente integrati alla rete fisica. Importante riconoscimento, infatti, per, dichiarata dalla società di ricerche di mercato statunitense Forrester "in diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience.Un' importante crescita per la App della banca, testimoniata dai numeri: dal 2018 gli utenti attivi sono cresciuti dele nel solo ultimo anno di un milione persone, superando quota 7 milioni; leeseguite da App hanno registrato un aumento sostenuto, solo negli ultimi 12 mesi la crescita è stata circa del 10%; gli acquisti finanziari "conclusi" sui canali digitali tramite App nel 2021 sono stati 6 volte quelli del 2018 e rappresentano ormai oltre il 30% delle vendite totali della Banca dei Territori; un acquisto inviene effettuato oggi sull' app.Il rapporto appena pubblicato, oltre a riconoscerle la digital leadership, ha evidenziato comesia la migliore nelle best practice didi "Everyday Banking" (Account Management), per la consultazione quotidiana di conti e carte e movimenti, grazie anche alla funzionalità smart di visualizzazione spese su mappa geograficaNavigation), grazie alla semplicità e accessibilità della nuova navigazione completamente riprogettata;(Error avoidance e recovery), per l'assistenza interattiva e contestuale fornita al cliente nell'effettuare le operazioni con la App;(Privacy cues and content), per la chiarezza e trasparenza con cui l'App gestisce i contenuti legati a Privacy e permessi richiesti ai clienti.Tra le migliori caratteristiche segnalate, si va dalla, solo per citarne alcune.Le conferme ottenute da- si legge nella nota - "avvalorano, ancora una volta, la strategia disruptive messa a punto da Intesa Sanpaolo nell'esperienza multicanale dei clienti, nel quadro di una profonda trasformazione digitale del business che ha coinvolto processi, piattaforme e servizi. Oggi, i 13,4 milioni di clienti della Banca dei Territori guidata da, da aprile riorganizzata in 12 direzioni regionali e una direzione agribusiness per potenziare l'offerta di servizio, possono usufruire di una piattaforma digitale retail all'avanguardia. Banca online, accessibile h24 e 7/7 via internet e mobile banking, e filiale online, pronta a dare supporto al telefono, sono pienamente interoperabili, con la possibilità di attivare percorsi multicanale di vendita e post-vendita sulla gran parte dei prodotti. L'App mobile, in particolare, è molto apprezzata indipendentemente dall'età, grazie a interfacce semplici e di immediata fruizione. Per le esigenze più complesse, le quasi 4.000 filiali presenti capillarmente sul territorio sono comunque sempre a disposizione: le persone – i clienti, i dipendenti – restano al centro di unimprontato sulla fiducia e sulla qualità del servizio"."Oggi siamo una dellepiù–sottolineaResponsabile Canali Digitali – con oltre 7 milioni di clienti che la utilizzano, oltre 1 miliardo di login all'anno, grazie alla nostra forte attenzione al mobile. La nostra App ha sostenuto la robusta crescita degli acquisti ‘conclusi' sui canali digitali dei nostri prodotti e servizi che rappresentano oggi oltre il 30% delle vendite totali di Banca dei Territori. Questa12-10-2021 12:35