Intesa Sanpaolo e Confartigianato Lazio insieme per il rilancio di artigiani e MPI

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È stato presentato oggi a Roma, presso la sede nazionale di Confartigianato, l'accordo tra Intesa Sanpaolo per sostenere gli investimenti dell'artigianato e delle micro e piccole imprese della regione e accompagnare gli imprenditori nel rilancio delle attività attraverso progetti di. Allasono intervenuti Michael Del Moro, Presidente di Confartigianato Imprese Lazio; Andrea Rotondo, Presidente di Confartigianato Roma Metropolitana; Michele Attivissimo, Direttore Commerciale Retail Intesa Sanpaolo; Roberto Gabrielli, Direttore regionale Lazio Abruzzo Intesa Sanpaolo.L'accordo si inserisce nel consolidato rapporto ditra Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese, grazie alla sottoscrizione di numerosi accordi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle imprese associate.In questo ambito, sono stati illustrati i contenuti di ‘', il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle micro e piccole imprese dell'artigianato e del commercio. Un piano dache prevede soluzioni di finanziamento a breve e medio-lungo termine a supporto della liquidità, della gestione dell'emergenza energetica e del pagamento delle bollette. Un articolato sistema di credito a condizioni particolarmente agevolate, per favorire glisoprattutto verso la trasformazione digitale e sostenibile, declinati in base alle esigenze specifiche dei singoli settori.In particolare, sono previstesui prodotti didi beni strumentali, arredi e complementi per contenere i costi operativi. Importanti anche le soluzioni di finanziamento per coprire i costi energetici con crediti agevolati e a garanzia pubblica fino a 36 mesi, con 1 anno di preammortamento, oltre alla possibilità di richiedere la sospensione della quota capitale dei finanziamenti in essere."Il credito – hanno sottolineato i Presidenti di Confartigianato Lazioe di Confartigianato Roma Metropolitana- è il carburante indispensabile per ridare slancio e fiducia ai nostri imprenditori e rimettere in moto l'economia. Grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, Confartigianato Lazio potrà disporre di un'ampia gamma di prodotti e soluzioni per sostenere le imprese nella ripresa degli investimenti anche sul fronte della digitalizzazione e della sostenibilità, in linea con gli obiettivi del PNRR"., Responsabile Direzione Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, ha fatto rilevare: "Le piccole e piccolissime imprese dell'artigianato e del commercio sono state inevitabilmente tra le più esposte alla pandemia e ai rincari dell'energia e delle materie prime. Per questo abbiamo pensato a "Crescibusiness", ossia nuove soluzioni di finanziamento per supportare queste imprese e accompagnarle fuori dalla crisi e nel rilancio delle proprie attività attraverso progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo delle loro attività commerciali".14-02-2023 19:55