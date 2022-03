INPS, arriva il Portale delle Famiglie per richiesta informazioni e prestazioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) -per informazioni ed assistenza di genitori e cittadini che desiderano consulenza e servizi personalizzati sulle misure predisposte per questa categoria:e universale,per i figli minori,, BoIl Portale, oltre ad essere integrato con il sistemae con il, offre all'utente anche la possibilità di calcolare in autonomia, attraverso l'uso dei simulatori, i possibili importi a cui avrebbe diritto inoltrando la domanda per i diversi servizi.una sezioneconterrà i messaggi inviati via sms ed e-mail dall'Istituto all'utente e sarà possibile consultare lo stato di avanzamento delledomande presentate. Fra le novità anche l', che fornisce in chat informazioni giorno e notte, sette giorni su sette.Il portale delle famiglie è fruibile da desktop, smartphone e tablet mediante accesso con le proprie credenziali SPID o con Carta di identità elettronica (CIE), o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e raggiungibile dal sito INPS.21-03-2022 11:20