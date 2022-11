INPS alla sfida digitale: servizi a misura di pensionato

(Teleborsa)

(Teleborsa) -con l'obiettivo di"In un contesto tecnologico in rapido cambiamento il ruolo della transizione digitale è fondamentale anche nel settore della Pubblica Amministrazione.per consolidare la rete del welfare italiano attraverso un'Amministrazione aperta e facilmente raggiungibile da tutte le categorie di cittadini". E' quanto scrive l'INPS nel report L'informazione personalizzata nella gestione dei processi pensionistici.cogliere appieno le opportunità fornite dalle nuove tecnologie in modo da migliorare la qualità dei servizi offerti; tradurre in prestazioni i diritti inespressi; semplificare i servizi per rispondere in maniera rapida e coerente ai bisogni di ciascun utente; capitalizzare le opportunità fornite dal Pnrr per importanti investimenti nella digitalizzazione; tutelare i soggetti più fragili. In questo scenario, Inps, anche grazie alle risorse del Pnrr, ha deciso di investire energie e risorse per mettere a punto un servizio di informazione personalizzata all'avanguardia dedicato a una delle categorie di cittadini più fragili:si legge."Laprosegue la nota- attraverso una molteplicità di canali, inducono molti utenti a non informarsi adeguatamente e, in definitiva, spesso, a non accedere a prestazioni a cui avrebbero diritto. Per questo Inps, che da anni promuove una policy d'inclusione, ha puntato sul processo di informatizzazione dando vita a una piattaforma unica ove far convergere tutte le informazioni e le comunicazioni sul tema pensionistico, in maniera fluida e tempestiva anche riguardo alla continua evoluzione normativa".In particolare,sta attuando un processo di ampliamento dei canali di comunicazione con, sia in termi di varietà degli strumenti che di contenuti disponibili. In un'ottica di 'ibridizzazione delle comunicazioni' è stata predisposta la video-guida personalizzata e interattiva relativa alle domande di pensione accolte e accessibile tramite QR-Code o link dedicato, che vengono riportati nel modello di comunicazione di liquidazione della pensione nella Gestione privata (Modello TE08PL), al momento dell'emissione del provvedimento. L'intero sistema di riferimento nella relazione con l'utente pensionato è stato rivisto in chiave multicanale con la possibilità di accedere alle comunicazioni, continua la nota18-11-2022 16:40