Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
ING lancia il conto corrente a costo zero per gli under 30
(Teleborsa) - ING presenta una nuova iniziativa pensata per i più giovani: Conto Corrente Arancio Più, il conto corrente premium di ING, è ora infatti disponibile a canone zero per tutti i clienti sotto i 30 anni. Un'offerta concreta per chi sta costruendo il proprio futuro, con esigenze di autonomia, flessibilità e semplicità.
L'offerta è valida fino al 28 febbraio 2026 e consente agli under 30 di accedere gratuitamente a tutti i vantaggi del conto corrente. E anche dopo questa data, il canone può rimanere a zero semplicemente accreditando lo stipendio o con entrate mensili di almeno 1.000 euro. Inoltre, chi aderisce al programma "Porta un amico in ING" entro l'11 ottobre 2025 può ricevere 50euro di cashback per ogni amico invitato, fino a un massimo di 500 euro.
Le caratteristiche di Conto Corrente Arancio Più
Conto Corrente Arancio Più è completamente digitale, offre una gestione evoluta del denaro e include numerosi servizi. Tutti i principali servizi di pagamento sono inclusi e gratuiti: dai bonifici SEPA ordinari e istantanei, ai pagamenti di F24, MAV, RAV, CBILL, pagoPA e bollettini postali.
I clienti possono contare su una Carta di Debito Mastercard gratuita, che consente di effettuare prelievi senza commissioni in Italia e in Europa, e su una Carta di Credito Mastercard Gold, senza costo di rilascio e a canone zero, che include funzionalità come Pagoflex – che consente di pagare gli acquisti a "piccoli passi" - e l'accesso Fast Track in aeroporto. Il conto è gestibile interamente da app, con la possibilità di personalizzare il PIN, impostare limiti di spesa e ricevere notifiche in tempo reale. È inoltre compatibile con i principali wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay. Per chi viaggia spesso, è disponibile il Travel Pack, che rimborsa le commissioni sui pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro.
La campagna "Mio cugino Gigi" a misura di GenZ
A supporto dell'iniziativa, ING ha lanciato la campagna di comunicazione in perfetto stile GenZ 'Mio cugino Gigi', una comunicazione ironica e coinvolgente, perfettamente in linea con lo stile distintivo del brand, pianificata sui canali Connected TV, Digital e Social.
La campagna ha come protagonista Gigi, il cugino "perfetto" che sa sempre cosa fare. Il messaggio? Se non si ha un cugino come Gigi, si può contare sempre su ING, che offre un conto corrente pensato per semplificare la vita e offrire massima libertà, a costo zero ora per gli under 30.
(Teleborsa) 04-09-2025 10:43
L'offerta è valida fino al 28 febbraio 2026 e consente agli under 30 di accedere gratuitamente a tutti i vantaggi del conto corrente. E anche dopo questa data, il canone può rimanere a zero semplicemente accreditando lo stipendio o con entrate mensili di almeno 1.000 euro. Inoltre, chi aderisce al programma "Porta un amico in ING" entro l'11 ottobre 2025 può ricevere 50euro di cashback per ogni amico invitato, fino a un massimo di 500 euro.
Le caratteristiche di Conto Corrente Arancio Più
Conto Corrente Arancio Più è completamente digitale, offre una gestione evoluta del denaro e include numerosi servizi. Tutti i principali servizi di pagamento sono inclusi e gratuiti: dai bonifici SEPA ordinari e istantanei, ai pagamenti di F24, MAV, RAV, CBILL, pagoPA e bollettini postali.
I clienti possono contare su una Carta di Debito Mastercard gratuita, che consente di effettuare prelievi senza commissioni in Italia e in Europa, e su una Carta di Credito Mastercard Gold, senza costo di rilascio e a canone zero, che include funzionalità come Pagoflex – che consente di pagare gli acquisti a "piccoli passi" - e l'accesso Fast Track in aeroporto. Il conto è gestibile interamente da app, con la possibilità di personalizzare il PIN, impostare limiti di spesa e ricevere notifiche in tempo reale. È inoltre compatibile con i principali wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay. Per chi viaggia spesso, è disponibile il Travel Pack, che rimborsa le commissioni sui pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro.
La campagna "Mio cugino Gigi" a misura di GenZ
A supporto dell'iniziativa, ING ha lanciato la campagna di comunicazione in perfetto stile GenZ 'Mio cugino Gigi', una comunicazione ironica e coinvolgente, perfettamente in linea con lo stile distintivo del brand, pianificata sui canali Connected TV, Digital e Social.
La campagna ha come protagonista Gigi, il cugino "perfetto" che sa sempre cosa fare. Il messaggio? Se non si ha un cugino come Gigi, si può contare sempre su ING, che offre un conto corrente pensato per semplificare la vita e offrire massima libertà, a costo zero ora per gli under 30.
(Teleborsa) 04-09-2025 10:43