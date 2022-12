Inflazione, per Prometeia calo rapido nel 2023: si attesterà al 5,8%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2023 l'scenderà in modo rapido. È quanto stimato danelsecondo cui si attesterà al 5,8% (contro l'8,4% del 2022). Pur nell'ipotesi di un "rientro dei prezzi dela partire dalla prossima primavera", i"rimarranno comunque strutturalmente più alti rispetto al passato e famiglie e imprese dovranno adattare le proprie abitudini di consumo a questo cambiamento", spiega la società di consulenza che sottolinea come il prezzo dell'energia in un contesto di transizione climatica sarà uno dei temi dominanti degli scenari per molti anni a venire."Come noto, l'inflazione non sta colpendo tutti gli operatori con la stessa intensità – si legge nel Rapporto –. Mentre chi può traslare a valle gli aumenti dei costi che subisce lo sta facendo, sono soprattutto lea sopportarne il peso. Le più colpite sembrerebbero essere quelle che svolgono un, visto che inon stanno rincorrendo gli aumenti dei prezzi, e di certo i nuclei a più basso reddito e risparmio". "Le famiglie a reddito più elevato, quelle che presumibilmente hanno accumulato risparmio 'in eccesso' durante la pandemia, sono invece più in grado di reggere l'urto di questa fiammata – si aggiunge –. Ci sarà quindi una decurtazione deldele dellaaccumulati e una riduzione della propensione al risparmio che sta tornando velocemente ai livelli pre-crisi".Al rialzo ledi Prometeia per il 2022 a +3,9% dal +3,4% di settembre, mentre, nonostante le molte sfide, per il 2023 la previsione viene comunque migliorata a +0,4% – più in alto della media dell'Eurozona – dal precedente +0,1%. "I rischi sono tanti, il percorso è una volta ancora stretto, ma – sottolinea il rapporto – l'potrebbe uscire dalla crisi energetica tenendo il ritmo delle altre maggiori economie dell'area euro, dopo aver mostrato una resilienza perfino superiore nel post pandemia, come mai era avvenuto negli ultimi 25 anni".Il rialzo del PIL per fine anno e inizio 2023 è possibile soprattutto grazie alle misure diche in questi anni hanno contrastato la recessione, sostenendo famiglie e imprese, ha fatto notare l'istituto di ricerca. Evitata ladurante questo inverno, un sostanziale anno di stop alla crescita del Pil sarà comunque nello scenario di Prometeia il prezzo macroeconomico pagato alla crisi del gas legata al conflitto in19-12-2022 17:19