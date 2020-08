Indagine Istat su sieroprevalenza: quasi 1,5 mln di italiani colpiti dal virus

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sono, che hanno cioè sviluppato gli: il dato indica che quelle entrate in contatto con il virus sono dunquedurante la pandemia, attraverso l'identificazione del RNA virale.È uno dei dati che emerge dall'in cui si sottolinea che il datoresidente in famiglia (escluse le convivenze).In particolare, l'indagine conferma le grandi differenze territoriali, con la, ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, soprattutto del Mezzogiorno.Il caso della Lombardia - sottolinea Istat in una nota - "è unico:". Qui, dove risiede un sesto della popolazione italiana, "si è concentrato anche ildurante la pandemia". Il tasso di sieroprevalenza in alcune province, comeDopo la Lombardia segue la Valle d'Aosta, con il 4%, e un gruppo di regioni attorno al 3%: Piemonte, Trento, Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna e Marche. Il Veneto è all'1,9% mentre otto Regioni, tutte del Mezzogiorno, presentano un tasso di sieroprevalenza inferiore all'1%, con i valori minimi in Sicilia e Sardegna (0,3%)Lo studio sottolinea che non ci sono differenze significative per quanto riguarda il genere e che, per quanto riguarda l'età, è interessante "notare come il dato di sieroprevalenza più basso sia riscontrabile per i bimbi da 0 a 5 anni (1,3%) e per gli ultra85enni (1,8%), due segmenti di popolazione per età verosimilmente più protetti e, quindi, meno esposti durante l'epidemia", specifica Istat.Sedal virus, le differenze si notano soprattutto in base al settore di attività economica, con la: nelle zone più colpite, il. Altro settore particolarmente toccato è quello dellaL'indagine conferma che aver. In tale circostanza - sottolinea Istat - la prevalenza sale, infatti, al 16,4%, con punte del 24% in Lombardia.I valori più alti riguardano idal coronavirus con il 41,7% dei casi che hanno sviluppato gli anticorpi; la prevalenza si abbassa al 15,9% se il familiare non è convivente, dato che rimane comunque superiore al valore medio dell'intera popolazione (2,5%).Altro canale di contagio è l'. Il report infatti evidenzia "un sostanziale incremento della prevalenza" anche "quando vi siano stati contatti con colleghi di lavoro affetti dal virus (11,6%), ovvero con pazienti nella stessa condizione (12,1%)".La, perché - ricorda Istat - "evidenzia quanto ampia sia la quota di popolazione che può contribuire alla diffusione del virus", visto che ilSi tratta, conclude Istat di "un dato elevato che sottolinea quanto siadelle persone affette dall'infezione, nonché di tutti gli individui con cui, a loro volta, sono entrate in contatto".04-08-2020 09:48