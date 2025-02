Il Mercato M&A riparte: il 2025 segna la svolta globale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo tre anni di incertezza, ilper il mercato globale delle fusioni e acquisizioni. Secondo il, i principali ostacoli che hanno frenato il settore – tassi di interesse elevati e sfide normative – si stanno attenuando, aprendo la strada a una ripresa significativa. Nel 2024, il valore totale delle operazioni M&A a livello globale ha raggiunto i 3.600 miliardi di dollari, segnando, mentre il numero delle operazioni è aumentato del 9%. La ripresa è stata trainata anche dall'incremento delle operazioni da parte degli investitori finanziari (+34%), favorito dal calo dei tassi di interesse.Diversi fattori stanno contribuendo alla ripresa del mercato M&A: innanzitutto, un riallineamento strategico. Molte aziende stanno rivedendo le proprie strategie e accumulando asset da vendere. Poi, i nuovi scenari politici in USA ed Europa stanno favorendo operazioni di M&A. Infine, l'innovazione tecnologica si conferma un traino:Nella regione EMEA, il valore delle operazioni di M&A strategiche ha registrato una crescita robusta, superando quello delle Americhe, ma restando inferiore rispetto all'area APAC. Nel 2024, il valore complessivo delle operazioni insegnando un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. Il numero di operazioni superiori ai 30 milioni di dollari si è attestato intorno a 1.000, con un aumento dell'8%.: il valore delle operazioni strategiche ha raggiunto i 55 miliardi di dollari (+171% su base annua), mentre il numero di operazioni sopra i 30 milioni di dollari è aumentato del 32%. Tra i settori più dinamici figurano Energia e Risorse Naturali, Servizi Finanziari e Telecomunicazioni."Il mercato M&A è ciclico e i segnali attuali indicano una ripresa imminente a livello globale", ha dichiarato. "I dati confermano la rinnovata dinamicità del mercato M&A nella regione EMEA, con un incremento significativo sia nel valore che nel numero delle operazioni. L'Italia si distingue con una crescita eccezionale, trainata da settori strategici come. Questo slancio positivo testimonia la fiducia degli investitori e la solidità delle nostre imprese in un contesto globale sempre più competitivo. Guardando avanti, ci aspettiamo che questa tendenza prosegua, sostenuta da innovazione e trasformazione industriale".Il valore delle operazioni strategiche in uscita è, attestandosi a 15 miliardi di dollari, con un calo del 3% nel volume delle operazioni sopra i 30 milioni di dollari. I settori leader per valore delle operazioni in uscita sono stati Advanced Manufacturing & Services (+307%) e Tech (+179%).Le operazioni più rilevanti che hanno visto l'Italia protagonista lo scorso annoItalgas / 2i Rete Gas (Q4, 5,8 miliardi di dollari, Energia e Risorse Naturali)UniCredit / Banco BPM (Q4, 10,5 miliardi di dollari, Servizi Finanziari)Swisscom / Vodafone (Q1, 8,7 miliardi di dollari, Telecomunicazioni)04-02-2025 11:38